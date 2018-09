iPhone Xs, Xr, Apple Watch... Les 11 annonces de la keynote

publié le 13/09/2018 à 09:23

Depuis son campus futuriste de Cupertino, en Californie, Apple a annoncé le lancement de plusieurs produits mercredi 12 septembre à l'occasion de sa grand-messe annuelle, la traditionnelle keynote. Sans surprise, trois nouveaux modèles d'iPhone ont été dévoilés. Tous ressemblent fortement à l'iPhone X, lancé l'an passé pour célébrer le dixième anniversaire du smartphone vedette du groupe et présenté à l'époque par Apple comme "l'iPhone du futur".



Le groupe californien a aussi officialisé la quatrième génération de sa montre connectée Apple Watch qui gagne un écran plus grand, deux nouvelles tailles de boîtier et des fonctionnalités santé grâce à l'intégration de nouveaux capteurs.

En revanche, Apple n'a pas du tout évoqué la station de chargement par induction AirPower et les écouteurs sans-fil AirPods. Pressentis pour la keynote, ces deux accessoires devraient être à l'honneur de la prochaine conférence organisée par Apple, probablement en octobre-novembre pour le lancement du nouvel iPad Pro et des nouveaux MacBook.

1 - Trois successeurs pour l'iPhone X

Apple a définitivement enterré le design à bordures de son smartphone en vigueur depuis l'iPhone 6. L'iPhone Xr, l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max sont dotés d'un grand écran qui occupe quasiment l'intégralité de leur face avant. Ils n'ont plus de bouton principal et se commandent par des gestes tactiles. Ils ne proposent plus de lecteur d'empreintes digitales Touch ID. On les déverrouille en montrant son visage par l'intermédiaire de la caméra avant qui contient le dispositif de reconnaissance faciale Face ID.

2 - Trois tailles d'écran différentes, deux technologies

Les trois nouveaux iPhone se distinguent par leur taille. L'iPhone Xs est équipé d'un écran de 5,8 pouces, comme l'iPhone X. L'iPhone Xs Plus est doté d'un écran de 6,5 pouces. Il s'agit du plus grand iPhone jamais conçu par la marque à la pomme. Enfin, l'iPhone Xr propose un écran de 6,1 pouces.



Les deux premiers sont conçus avec la technologie Oled, qui offrent plus de contrastes et des couleurs plus vives que le LCD, la technologie utilisée pour l'iPhone Xr afin d'en réduire le prix.

3 - Trois très grands écrans

Ces trois smartphones sont donc très volumineux mais à l'image du Galaxy Note 9 de Samsung, ils devraient offrir un confort de lecture et de visionnage sans pareil pour les usages multimédias.



Apple répond ici à l'appétit croissant des consommateurs pour ce type de smartphones très haut de gamme, vendus plus chers et générateurs de davantage de revenus tiers car les utilisateurs de grands smartphones (et particulièrement d'iPhone) utilisent généralement davantage d'applications et de services payants.



Apple a pensé aux petites mains en intégrant une option permettant de réduire la taille des menus afin de pouvoir atteindre le sommet de l'écran avec son pouce en toutes circonstances.

4 - Trois iPhone plus puissants

Les trois modèles s'annoncent particulièrement réactifs. Ils embarquent la nouvelle puce Apple A12 Bionic, annoncée par la marque 50% plus puissante que l'Apple A11 Bionic. Gravée en 7 nanomètre, cette puce six cœurs contient une carte graphique utilisée pour le traitement des images et pour assister l'iPhone dans des tâches comme la gestion de la batterie, la retouche d'image intelligente et la reconnaissance faciale. Selon Apple, elle peut gérer jusqu'à 5 billions d'opérations par seconde.



L'accélération des cœurs va de pair avec une augmentation de la mémoire interne puisque l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max peuvent désormais stocker jusqu'à 512 Go dans leur configurations les plus chères. L'iPhone Xr est quant à lui proposé avec 256 Go d'espace de stockage maximum.

5 - De nouvelles options photos

Les iPhone Xs et iPhone Xs Max sont équipés d'un double capteur 12 Mpx à ouverture f/1.8 et f/2,4 à l'arrière, contre un seul capteur 12 mpx pour l'iPhone Xr. La puissance de la nouvelle puce des trois modèles leur offre un traitement logiciel amélioré dans le rendu des photos. La fonctionnalité smart HDR capture plusieurs photos au sein d'une même scène pour faire ressortir le maximum de détails. Une fonctionnalité permet également de régler l'effet de flou d'arrière plan et la profondeur de champ appliquée à l'image après la capture d'un cliché. Une option déjà présente chez les derniers smartphones de Huawei et Samsung.

6 - Les premiers iPhone double SIM

Pour la première fois, Apple va permettre de jongler entre deux lignes téléphoniques avec un même iPhone. L'iPhone Xs, l'iPhone Xs Max et l'iPhone Xr vont pouvoir accueillir deux cartes SIM, dont une eSIM, soit une carte SIM virtuelle, physiquement intégrée dans le smartphone. À l'inverse de la carte SIM traditionnelle, la eSIM ne relève pas directement des opérateurs. L'utilisateur peut changer de fournisseur depuis les réglages de son téléphone. Apple tente de populariser cette technologie depuis plusieurs années. En France, la eSIM n'est compatible qu'avec Orange. Aucun opérateur français n'a été mentionné pendant la keynote, à suivre.

7 - Un iPhone Xr plus abordable mais en retard

L'iPhone Xr est le plus abordable des trois iPhone présentés mercredi. Il sera proposé à partir de 859 euros en version 64 Go et coûtera 1.029 euros avec 256 Go. Cette différence de prix s'explique par l'absence d'écran Oled, la qualité moindre des matériaux utilisés pour les finitions (un cerclage en aluminium et non en acier), l'absence de technologie 3D Touch pour l'écran et la présence d'un seul capteur photo 12 Mpx à l'arrière. Il sera disponible un mois après la gamme Xs, à partir du 26 octobre.

8 - Un nouveau record de prix pour l'iPhone

Avec l'iPhone Xs Max, Apple fait grimper le plus haut tarif de l'iPhone jusqu'à 1.659 euros avec 512 Go de stockage. Sinon, les prix débutent à 1.259 euros avec 64 Go. L'iPhone Xs s'affiche quant à lui à 1.159 euros en 64 Go et à 1.559 euros avec 512 Go. Ils seront tous les deux disponibles dès le 21 septembre.

9 - Apple arrête l'iPhone SE, l'iPhone 6S et l'iPhone X

Apple a mis à jour son catalogue après la keynote. L'arrivée de l'iPhone Xr, de l'iPhone Xs et de l'iPhone Xs Max sonne le glas de l'iPhone SE, de l'iPhone 6S et de l'iPhone X, qui ne sont plus commercialisés par le groupe sur son site. L'iPhone le plus abordable est désormais l'iPhone 7 (529 euros).

10 - L'Apple Watch 30% plus grande

Après trois générations au design quasiment inchangé, Apple a mis à jour l'esthétique de sa montre connectée. L'Apple Watch Series 4 propose des bords plus discrets légèrement arrondis lui permettant d'offrir une plus grande surface d'affichage. Apple promet un gain d'environ 30% sans changer outre-mesure les dimensions du cadran. La Watch est désormais déclinée en deux tailles 40 et 44 mm, contre 38 et 42 mm jusqu'à présent. Ce gain permet à la Watch d'afficher davantage d'informations à l'écran et d'autoriser davantage d'options de personnalisation.

11 - L'Apple Watch peut sauver des vies

Après le suivi de l'activité sportive, l'Apple Watch met le cap sur la santé. Grâce à des capteurs électrodes placés à l'arrière de la montre, la Watch peut maintenant surveiller le rythme cardiaque de l'utilisateur et l'avertir en cas d'anomalie, si le rythme est trop lent ou trop rapide.



Cette option repose sur un dispositif validé par les autorités américaines. Apple précise que les données sont chiffrées et stockées dans l'application Santé où elles peuvent être partagées avec un professionnel de santé. La Watch 4 est aussi capable de détecter les chutes grâce à ses capteurs de mouvements et d'avertir les services médicaux si nécessaire.