publié le 07/09/2018 à 08:30

C'est le rendez-vous le plus important du calendrier d'Apple. Le groupe informatique californien organise sa keynote de rentrée ce mercredi 12 septembre. L'événement aura lieu pour la deuxième année consécutive au Steve Jobs Theater de l'Apple Park, le vaste campus inauguré l'an passé par Apple à Cupertino, en Californie.



Figure imposée de la communication d'Apple, la keynote est avant tout le moment de présenter au monde entier la nouvelle génération de l'iPhone. La société américaine devrait faire entrer son smartphone vedette dans une nouvelle ère en généralisant l'écran à encoche de l'iPhone X et en abandonnant pour de bon le design en vigueur depuis l'iPhone 6, le lecteur d'empreintes Touch ID et la fonction 3D Touch.

Sous les yeux des technophiles de tous les horizons, la firme de Cupertino lèvera le voile sur les derniers détails d'iOS 12, la dernière version du système de l'iPhone et de l'iPad, qui promet de redonner une seconde jeunesse aux appareils compatibles.

Il sera aussi question de la quatrième génération de l'Apple Watch, de la station de chargement par induction AirPower et très probablement des écouteurs sans-fil AirPods, qui pourraient avoir droit à une version améliorée deux ans après leur lancement.

Rendez-vous mercredi 12 septembre à partir de 19 heures, heure française, pour suivre les annonces en direct sur RTL Futur.