publié le 26/10/2018 à 08:50

Si vous souhaitez entrer dans la nouvelle ère de l'iPhone en faisant l'acquisition de l'iPhone Xr, de l'iPhone Xs ou de l'iPhone Xs Max, il va falloir vous habituer à faire sans le bouton Home. Depuis dix ans, et le premier iPhone commercialisé en 2007, le bouton central était le point d'entrée des fonctions essentielles d'iOS.



Déverrouillage, mode multitâche, retour à l'accueil, Siri... La plupart des actions de l'iPhone passaient par ce bouton rond logé sous l'écran. Son importance a été renforcée par l'intégration du lecteur d'empreintes digitales Touch ID en 2013 qui a permis de sécuriser davantage l'iPhone tout en simplifiant son processus de déverrouillage.

L'an dernier, Apple a sonné le glas de ce composant pour concevoir le design de l'iPhone X dont l'écran recouvre quasiment toute la face avant. Présenté par Tim Cook comme "le futur de l'iPhone", ce modèle a introduit à la place un mode de navigation reposant sur une série de gestes. Au lieu d'appuyer sur le bouton Home pour revenir à l'écran principal, il faut par exemple faire glisser son pouce de bas en haut. Quelque peu déroutante au début, cette nouvelle mécanique s'avère plus intuitive à l'usage une fois passé un petit temps d'adaptation.

Pour Apple, le futur de l'iPhone s'écrit avec cette gestuelle. Les trois modèles lancés cette année ont repris le design avant-gardiste et les principales innovations de l'iPhone X. Au même titre que la reconnaissance faciale et la charge sans-fil, la navigation par geste en fait partie et s'impose peu à peu comme l'un des nouveaux standards du produit vedette d'Apple. Découvrez comment fonctionne l'interface du nouvel iPhone dans la vidéo en tête de cet article.