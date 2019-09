publié le 05/09/2019 à 18:03

Une écran grand format capable de disparaître dans son meuble pour ne plus avoir à penser l'aménagement de son intérieur en fonction de son téléviseur. Telle est la promesse du téléviseur enroulable 4K Oled LG 65R9. Dévoilé au CES de Las Vegas en début d'année, le produit s'affiche depuis ce mercredi 4 septembre au salon de l'électronique grand public IFA de Berlin pour la première fois en Europe avant un lancement commercial l'année prochaine.

Le téléviseur sera disponible en France en juin 2020 à un prix qui n'a pas encore été communiqué. Selon les dernière rumeurs, il pourrait être commercialisé entre 20.000 et 25.000 euros. Le LG 65R9 est le premier écran de télévision capable de disparaître entièrement au sein de son meuble en s'enroulant sur lui-même. Ce miracle d'ingénierie est rendu possible par l'utilisation d'une dalle Oled souple. Contrairement aux écrans LCD, les pixels sont auto-émissifs, ils n'ont pas besoin d'une dalle dédiée au rétro-éclairage et peuvent être courbés.

Derrière l'écran de 65 pouces, deux bras articulés tirent sur l'écran pour le replier sur demande. L'opération prend une dizaine de secondes et ne fait pas un bruit. Elle a été testée des dizaines de milliers de fois en usine et promet de supporter des dizaines d'année d'usage.

L’écran enroulable de LG pour la première fois en Europe à l’IFA pic.twitter.com/g8r6Tp7Ek9 — Benjamin Hue (@benjaminhue) September 5, 2019

Ce téléviseur d'un nouveau genre bouscule les limites du genre : l'espace mural n'est plus forcément occupé à 100% par la télévision. "Il peut être placé n'importe où. Plus besoin de penser l'aménagement de l'espace en fonction de la télévision. Il peut être utilisé pour faire la séparation entre deux pièces et offre plus de liberté dans la définition de l'architecture de son intérieur", souligne Jérôme Pinton, directeur marketing chez LG France.

Le téléviseur peut prendre trois positions : ouvert, fermé ou entrouvert, à hauteur de 25%. L'écran fait alors apparaître des informations comme l'heure, la météo ou les playlists musicales mais peut aussi afficher des photos à partir d'un smartphone ou se fondre dans l'ambiance en diffusant le bruit d'un feu qui crépite ou une fine pluie d'étoiles. La partie sonore est assurée par un système Dolby Atmos 4.2 d'une puissance de 100 W avec barre de son intégrée.