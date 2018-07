VIDÉO - Huawei P20 Pro, le smartphone à triple capteur photo, IA et écran OLED

publié le 27/03/2018 à 16:04

Après l'intelligence artificielle l'an passé, Huawei met désormais les bouchées doubles dans la photographie pour supplanter Apple et Samsung au sommet de la hiérarchie mondiale des vendeurs de smartphones. Le constructeur chinois, troisième acteur du secteur, a dévoilé mardi 27 mars la nouvelle génération de son téléphone vedette à l'occasion d'une conférence de presse organisée au Grand Palais, à Paris. Composée de trois modèles, le P20 Lite, le P20 et le P20 Pro, cette nouvelle gamme met l'accent sur l'image et les décisions intelligentes autonomes pour tenir la dragée haute à l'iPhone 8 et au Galaxy S9, ses principaux concurrents commercialisés ces derniers mois.



Parmi les trois modèles présentés, le P20 Pro sort du lot avec sa triple caméra certifiée par le spécialiste allemand de l'optique Leica. Composé d'un capteur couleur de 40 Mpx, d'un capteur monochrome 20 Mpx à ouverture f/1.6, d'un téléobjectif 8 Mpx à ouverture f/2,4 et d'un capteur frontal de 24 Mpx, l'appareil principal promet "une expérience photo plus professionnelle et plus intelligente", selon la marque chinoise. Présenté comme "l'appareil photo le plus perfectionné jamais intégré à un smartphone", il combine "matériaux professionnels et capacités intelligentes pour offrir les meilleurs résultats dans tous les scénarios".

De meilleurs clichés la nuit, zoom hybride X5

Le capteur principal de 40 Mpx bénéficie de la fonction "Light fusion", une technologie lui permettant de capturer quatre fois plus de lumière afin de proposer des clichés avec plus de détails et moins de bruits dans des environnements sombres. Les photos de nuit sont l'un des principaux problèmes des appareils photos des smartphones. Les fabricants cherchent encore la parade. Samsung propose un objectif à ouverture variable capable de jongler entre deux positions pour mieux doser la quantité de lumière qui atteint le capteur du dernier Galaxy S9. Le système de Huawei se rapproche du "Bright mode" de LG, qui utilise l'intelligence artificielle pour éclaircir les photos de nuit en réduisant le bruit.

Le module photo du P20 Pro propose un zoom hybride capable de zoomer jusqu'à cinq fois dans l'image en utilisant le zoom optique X3 du capteur 20 Mpx et le téléobjectif. La première prise en main a montré une perte de netteté moindre qu'avec l'iPhone X en zoom maximal. L'appareil est capable de réaliser des super ralentis à 960 images par seconde en haute-définition et offre une stabilisation logicielle de l'image pour les vidéos en mouvement.

L'intelligence artificielle au service de la photo

Comme avec le Huawei Mate 10 Pro, l'unité de traitement neuronal embarquée dans le processeur Kirin 970 du téléphone vient en appui de plusieurs fonctions de l'appareil photo afin de "réaliser des photos parfaites à chaque fois", selon Huawei. Grâce à la reconnaissance d'objet, il est capable de proposer les meilleurs réglages en fonction de la scène détectée. Une vingtaine de scénarios sont proposés par défaut (nourriture, animaux, portrait, document, nature, plage, etc.). Un assistant de composition vient également en soutien de l'utilisateur pour l'aider à construire le meilleur cadre pour sa prise de vue.



Pour le reste, le P20 Pro bénéficie du même processeur maison Kirin 970 associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. La puce embarque une unité dédiée à l'intelligence artificielle pour venir en appui de la plupart des fonctions (photo, autonomie, puissance, traduction) du téléphone et personnaliser l'expérience de l'utilisateur au fil du temps. Le P20 Pro bénéfice d'un grand écran OLED de 6,1 pouces doté d'une encoche qui rappelle le design de l'iPhone X. Comme Asus avant lui, Huawei explique ce choix par la volonté de proposer une plus grande surface d'affichage, ici un ratio 18:7:9. On retrouve une batterie 4.000 mAh dotée de la fonction charge rapide via . L'appareil est étanche et résistant à la poussière (certifié IP67).



Double capteur Leica et puce IA pour le P20

De son côté, le Huawei P20 est une évolution du Mate 10, qui n'avait pas été commercialisé en France cet automne. Il bénéficie du même processeur haut de gamme Kirin 970 et de son unité dédiée à l'intelligence artificielle, associé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Il succombe lui aussi à la mode de l'écran intégral 18:7:9 à encoche dans un format plus compact que le P20 Pro : 5,8 pouces en définition Full HD+. Pas d'Oled ici, mais un écran IPS LCD.



En revanche, il ne dispose ni de la certification IP67 garantissant l'étanchéité, ni du triple capteur photo du P20 Pro. Il se contente d'une double caméra monochrome 20 Mpx et RGB 12 Mpx associée à un capteur frontal de 24 Mpx. Le tout, également certifié Leica. Le Huawei P20 Pro et le Huawei P20 sont disponibles en quatre coloris noir, bleu nuit, rose doré et bleu mauve aux prix de 899 et 699 euros.

Une version Lite à 369 euros

Quelques jours plus tôt, Huawei avait déjà dévoile le P20 Lite, version à moindre coût de son smartphone vedette. Vendu 369 euros, disponible dans les coloris bleu, noir ou rose, il propose un processeur huit coeurs Kirin 659 avec 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage, une batterie de 3.000 mAh avec charge rapide et port USB-C. Il dispose d'un double capteur arrière (16 Mpx + 2 Mpx) à la verticale avec effet bokeh (qui n'est pas signé par Leica). Le tout évoluant sous Android 8.0 Oreo et la surcouche Emui 8.0.