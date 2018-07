publié le 27/02/2017 à 09:00

Dimanche 26 février, à la veille de l'ouverture au public du Mobile World Congress de Barcelone, il n'y en avait presque que pour Huawei. La conférence de presse du constructeur chinois était la plus courue des événements dominicaux organisés par les différentes marques dans la capitale catalane. Leader des télécoms chinois et troisième vendeur mondial de smartphones en 2016, Huawei a confirmé sa montée en puissance au point de voler la vedette au leader du marché Samsung qui n'a consacré qu'une courte vidéo en fin de journée à son prochain flagship, le Galaxy S8. Quelques heures auparavant, la firme de Shenzhen avait levé le voile sur sa dernière création, le P10, un smartphone haut de gamme aux performances prometteuses et aux caractéristiques techniques impressionnantes.



L'objectif avoué de Huawei est de supplanter Apple et Samsung au sommet de la téléphonie mondiale dans les deux prochaines années. Fort d'une puissance financière conséquente, le fabricant chinois multiplie les références depuis plusieurs mois et occupe tous les segments du marché, de l'entrée de gamme avec Honor au premium avec les séries Mate et P. Le P10 emprunte un peu aux deux à la fois. Plus compact que le Mate 9, il hérite de ses finitions métalliques et n'est pas sans rappeler les angles arrondis de l'iPhone 7, surtout dans son coloris noir mat. La comparaison est renforcée par la présence du lecteur d'empreinte digitale à l'avant, juste en-dessous de l'écran, comme sur le smarpthone phare d'Apple.

> VIDÉO - Huawei P10, le nouveau rival du Galaxy S ressemble à l'iPhone Crédit Média : RTLnet | Date : 27/02/2017

Un écran 2K surprenant

Le Huawei P10 ne bénéficie pas de l'écran 2K du P10 Plus, annoncé comme une première mondiale. Une spécificité étonnante si l'on se souvient que Huawei a toujours montré peu d'enthousiasme pour cette définition d"écran sur une diagonale de cette taille. La différence avec un écran Full HD est en effet peu visible à l'oeil nu pour l'humain. Huawei met ici en avant le besoin de coller aux attentes du public. Pour le reste, l'écran de 5,2 pouces est très lumineux et plutôt bien contrasté. La version P10 Plus embarque pour sa part un écran de 5,5 pouces.

Les deux appareils fonctionnent avec un processeur maison Kirin 960, couplé à 4 Go de mémoire vive pour le P10 et 6 Go pour le P10 Plus. Ils sont tous les deux proposés avec 64 ou 128 Go de mémoire interne, qu'il est possible d'étendre avec une carte microSD. L'autonomie est revue à la hausse par rapport au P9 avec une batterie de 3200 mAh et une charge rapide pour gagner une journée d'utilisation en 30 minutes et une charge complète en 90 minutes. Ils évoluent tous les deux sous la dernière version d'Android et menacent clairement la série Galaxy de Samsung.

Une double optique renforcée

Rayon photo, Huawei continue de miser sur le partenariat avec le célèbre fabricant allemand d'optiques Leica et propose un double capteur dorsal composé d'une caméra de 12 mégapixels pour la captation en couleur et de 20 mégapixels pour les monochromes, pour gagner en précision dans les détails. On retrouve à l'avant un capteur de 8 mégapixels capable de filmer en Full HD. Huawei introduit également un zoom hybride pour zoomer deux fois sans perdre en qualité et une fonction portrait avec flou d'arrière-plan.



A l'instar du Mate 9, Huawei promet également une intégration renforcée entre matériel et logiciel pour adapter les performances en temps réel et éviter l’érosion du téléphone. Le P10 sera disponible en France le 24 mars au prix de 599 euros et le P10 Plus au prix de 749 euros. Les précommandes ouvrent le 10 mars.