Samsung Galaxy Z Flip commercial during the Oscars

publié le 10/02/2020 à 13:30

Outre les sacres du film Parasite et de l'acteur Joaquin Phoenix, la cérémonie des Oscars, qui se déroulait dimanche soir aux États-Unis, fut aussi l'occasion de découvrir une première vidéo officielle de l'un des produits technologiques les plus attendus de ce début d'année.

Le constructeur sud-coréen Samsung a profité de l'événement suivi dans le monde entier pour diffuser un court spot publicitaire officialisant son second smartphone pliable, le Galaxy Z Flip, 24 heures avant sa présentation en détails mardi 11 février à San Francisco.

Sur une musique de Serge Gainsbourg, la séquence d'une vingtaine de secondes confirme les rumeurs évoquées par la presse ces dernières semaines : le Galaxy Z Flip arbore un design inspiré par les téléphones à clapet d'antan, à l'image du Motorola RAZR attendu dans les prochaines semaines en France.

Contrairement au premier smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, dont l'écran se dépliait à l'horizontale pour proposer un affichage digne d'une petite tablette, le Galaxy Z Flip se plie à la verticale pour offrir un encombrement moindre. En position refermée, il fait la taille d'une petite boîte de maquillage et propose seulement un petit écran dédié aux notifications et à quelques fonctions simples.

Un écran conforme à celui d'un grand smartphone

Une fois déplié, il affiche un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces conforme à celui d'un grand smartphone. La vidéo confirme qu'il sera possible de poser l'appareil sur une table en l'ouvrant à 90 degrés, comme un petit ordinateur, la charnière centrale verrouillant la position souhaitée. Le clip officialise aussi les coloris rose et noir dans lesquels sera vendu le téléphone à un prix avoisinant les 1.500 euros, selon les rumeurs. Mais il n'en dit pas plus sur son interface, que Samsung promet optimisée pour son format atypique. La marque apportera plus de détails mardi lors de sa grande conférence annuelle Unpacked où doit aussi être dévoilé le Galaxy S20.