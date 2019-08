publié le 07/08/2019 à 21:59

C'est une tradition désormais bien ancrée. Ces dernières années, Samsung a pris l'habitude de faire l'événement au plus fort de l'été avec la présentation de la nouvelle génération de sa gamme de smartphones grand format, le Galaxy Note.

Huit ans après le lancement du premier modèle, le géant sud-coréen de l'électronique a dévoilé ce mercredi 7 août à New York le dernier né de la série, le Galaxy Note 10, décliné pour la première fois dans une seconde version dotée d'un écran encore plus imposant.

Le successeur du Galaxy Note 9, le Note 10, hérite d'un écran de 6,3 pouces et d'un format plus compact que son aîné. Samsung l'associe à un modèle XXL, le Galaxy Note 10+, doté pour sa part d'un écran de 6,8 pouces, pour répondre aux attentes des consommateurs pour les diagonales de très grande taille.

Les deux modèles promettent une expérience visuelle très haut de gamme. Ils s'appuient sur une technologie d'écran Dynamic Super Amoled compatible avec la norme HDR 10+ afin d'offrir des contrastes infinis et une immersion sans pareille. Le confort visuel est renforcé par l'intégration de la caméra frontale dans un trou de poinçon placé au centre de la face avant pour libérer davantage de surface d'affichage utile qu'avec une encoche.

Cette nouvelle génération de Galaxy Note s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseures. Samsung s'est employé à répondre aux préoccupations des fidèles de la série. Les deux modèles ont de la puissance à revendre et déroulent toute une panoplie de fonctionnalités pensées pour améliorer la productivité de ses utilisateurs.

Un processeur et une batterie améliorés

Le Galaxy Note 10 et le Note 10+ sont animés par un processeur Exynos 9825 gravée en 7nm selon une toute nouvelle procédure plus performante et économe en énergie. Il est associé à une puce dédiée aux performances de l'intelligence artificielle.

Contrairement au Note 9, l'encoche du Note 10 est placée au centre de l'écran Crédit : RTL

Cet attelage est proposé avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage pour le Note 10 et 12 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go de stockage pour la version 10+. Une configuration très haut de gamme qui autorise les usages les plus exigeants. Seul le Note 10+ dispose d'un port pour cartemicroSD permettant d'étendre sa mémoire interne à 1 To.



Le Note 10 et le Note 10+ sont alimentés par des batteries de 3500 et 4300 mAh qui bénéficient toutes les deux d'une fonction de charge rapide pour gagner un jour d'utilisation en 30 minutes de charge. Samsung promet que les deux appareils sont capables de tenir une journée ou plus sans être rechargés.

Des smartphones taillés pour la productivité

Le géant coréen promet que le Galaxy Note 10 est plus qu'un simple smartphone mais est aussi une console de jeu, un studio de cinéma et un outil de productivité. Les deux smartphones embarquent un stylet intelligent, le S Pen, qui permet de prendre des notes directement sur leur écran y compris lorsqu'ils sont en veille.



Fort de 10 heures d'autonomie, le stylet peut aussi servir de télécommande pour prendre un selfie, faire défiler des photos ou des documents ou naviguer dans une playlist. Le support de l'accessoire sera ouvert aux développeurs qui pourront imaginer des fonctionnalités propres à leurs services.

Le Galaxy Note 10 profite d'un format plus compact que son prédécesseur

Samsung met aussi en avant la fonctionnalité DeX qui permet de projeter le contenu du Note 10 sur un grand écran grâce à un simple câble USB-C et une sortie HDMI pour l'utiliser comme un ordinateur portable avec un clavier et une souris. Le mode DeX gagne de nouvelles fonctionnalités comme le glisser-déposer et l'affichage des applications du smartphone et du PC côte-à-côte.

Un triple capteur photo plus polyvalent

Le Galaxy Note 10 monte aussi en gamme sur le plan de la photo avec l'ajout d'un troisième capteur muni d'un très grand-angle en plus du téléobjectif (zoom 2x) et du grand angle classique. Le Note 10 bénéficie ainsi d'une combinaison de capteurs aussi polyvalente que le Galaxy S10. Samsung ajoute de nouvelles fonctions photo et vidéo pour accompagner la créativité de ses utilisateurs ainsi qu'un éditeur de vidéo plus poussé qu'auparavant.

Le Galaxy Note 10 bénéfice d'une triple caméra polyvalente à l'arrière Crédit : RTL

Pour la première fois, Samsung fait l'impasse sur la prise Jack. Le Note 10 et le Note 10+ sont équipés d'un simple port USB-C mais sont fournis avec une paire d'écouteurs compatibles. Les deux modèles sont proposés en deux coloris noir et gris. Cette dernière version présente une finition dégradée multicolore. Ils seront disponibles en France à partir du 23 août au prix de 959 euros pour le Galaxy Note 10 et de 1.109 euros pour le Note 10+.