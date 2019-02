Get to Know the Galaxy Fold

publié le 25/02/2019 à 12:48

Samsung et Huawei se rendent coup pour coup dans la bataille pour les smartphones pliables. Dimanche, le géant chinois des télécoms a présenté son premier modèle du genre, le Mate X, dont l'écran pliable est apparu plus séduisant que celui du Galaxy Fold annoncé quatre jours plus tôt par son rival coréen.



Déterminé à ne pas perdre un pouce de terrain dans l'avènement de cette technologie futuriste, le numéro un mondial du mobile a mis en ligne dans la foulée une vidéo de prise en main de son téléphone flexible qu'aucun journaliste n'a encore pu approcher jusqu'ici.

Le clip, tout en retenue, sans voix off ni musique de fond, tranche avec les bandes-son electro tapageuses qui tapissent habituellement les vidéos promotionnelles de smartphones. Il montre, durant quatre minutes, le Galaxy Fold sous toutes ses facettes et passe en revue ses principaux cas d'usages.

L'accent est d'abord mis sur le design du smartphone, qui propose un petit afficheur de 4,6 pouces cadré par des bordures volumineuses sur la face avant et renferme un large écran de 7,3 pouces à l'intérieur, tous deux liés par une charnière sophistiquée composée de plusieurs engrenages enchevêtrés.



Les six capteurs photo du smartphone, trois disposés sur la face arrière, deux à l'intérieur et un à l'avant, sont mis en situation et font apprécier leur polyvalence : grand angle, selfie, zoom, portrait, appel visio, tout y passe. Samsung présente aussi certaines fonctions du téléphone comme la recharge sans-fil inversée et le mode DeX, qui projette son contenu sur un écran de télévision.



Le film confirme les premières impressions : le Galaxy Fold est un smartphone massif et son écran n'est pas très flatteur en position repliée. En revanche, le passage d'un écran à l'autre semble plutôt fluide et l'affichage généreux du mode tablette est prometteur pour consulter des pages Web, visionner des vidéos et jouer en ligne. Le Galaxy Fold sera vendu fin avril aux alentours de 2.000 euros.