et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/08/2019 à 07:00

Franky Zapata n'a pas dit son dernier mot. Dix jours après l'échec de sa première tentative, "l'homme volant" va tenter à nouveau de traverser la Manche en survolant la mer à une vingtaine de mètres de hauteur debout sur son Flyboard, ce dimanche 4 août. L'inventeur marseillais, doit décoller sur sa machine volante en début de matinée depuis la plage de Sangatte, dans le Pas-de-Calais, direction les côtes britanniques, à environ 35 kilomètres de là. L'horaire de départ sera précisé en fonction des conditions météorologiques.

Le voltigeur de 40 ans ambitionne de réitérer, 110 ans après, l'exploit de Louis Blériot, premier aviateur à avoir franchi le détroit par les airs. Le 25 juillet dernier, il était tombé dans la mer, dans les eaux anglaises, après avoir heurté la plateforme du bateau où il devait se ravitailler en kérosène à mi-parcours, vers 9h15, une dizaine de minutes après s'être élancé de Sangatte.

Propulsé par cinq mini-turboréacteurs, le Flyboard est alimenté par du kérosène stocké dans un sac à dos porté par Franky Zapata. Il dispose d'une autonomie d'une dizaine de minutes seulement et doit donc être réapprovisionné au cours de la traversée dont la durée est estimée à une vingtaine de minutes. Afin d'éviter un nouvel échec, Franky Zapata a prévu un bateau plus large que celui utilisé lors de la première tentative

Ancien champion d'Europe et du monde de jet-ski, Franky Zapata s'est fait connaître du grand public en survolant le défilé militaire du 14 juillet à bord du Flyboard. Cette plateforme volante de son invention est capable de voler à plus de 190 km/h à plus de 3.000 mètres d'altitude. Développée en France dans les ateliers de son entreprise, Zapata Racing, au Rove, dans les Bouches-du-Rhône, elle intéresse les forces spéciales françaises, qui y voient du "potentiel pour un emploi dans les opérations spéciales en zone urbaine".