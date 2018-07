publié le 30/06/2018 à 08:40

Deux après un premier modèle qui n’a pas rencontré le succès escompté - Snap a enregistré 40 millions de dollars de pertes en 2017 -, Snapchat a lancé une version améliorée de ses lunettes caméras.



Ces lunettes à verres miroir filment le monde de votre point de vue. Vendues 175 euros sur le site Internet de Snapchat, elles peuvent filmer en HD grâce à la mini-caméra embarquée à droite de la monture. Elles capturent des images à 115 degrés, proches de l’angle de vision de l’œil humain.



Un clic pour une séquence de dix secondes, un appui prolongé pour une photo. Chaque nouvel appui ajoute dix secondes supplémentaires, jusqu'à 30 secondes en continu.

Quelles sont les nouveautés ?

Snapchat a amélioré plusieurs points par rapport à la première version. Le design est plus discret. Grâce à une miniaturisation des composants, les lunettes sont plus légères, les montures plus fines et l’étui plus compact. Exit, aussi, le cercle jaune qui signalait la présence de la caméra. Les Spectacles ressemblent à de vraies lunettes de soleil et plus à un gadget comme la première mouture.

Le reste des améliorations est plus technique. Reliées au smartphone par Bluetooth et WiFi, les lunettes se connectent plus rapidement qu’avant en appuyant sur un bouton. Certifiées IP7, elles sont désormais étanches et peuvent réaliser des images sous-marines ou être posées au bord d'une piscine. La qualité des images est revue à la hausse même s'il vaut mieux filmer en extérieur qu'en intérieur où le rendu est un peu moins bon. Deux micros ont été ajoutés pour mieux entendre les conversations.

Comment elles fonctionnent

Les vidéos sont stockées directement dans la mémoire (4Go) des lunettes. Pas la peine de toujours avoir son smartphone à portée de main du coup. Le smartphone est en revanche nécessaire pour les exporter car il doit se connecter au réseau Wifi temporaire créé par les lunettes. Le temps de transfert est plus rapide. Quelques secondes suffisent pour une vidéo de 10 secondes.



Les vidéos sont enregistrées dans l’onglet "Memories" et peuvent être enrichies avec des gifs et des stickers avant d'être publiées dans les "stories". On peut les enregistrer sur la mémoire du téléphone pour les publier sur d’autres applications mais elles s’affichent alors au centre d’une bulle. Le format à 360 degrés est réservé à l'application Snapchat. Une mise à jour doit permettre de choisir entre plusieurs formats, dont un rectangulaire plus adapté au réseaux sociaux.

À qui elles s'adressent

Au final, les lunettes Snapchat sont parfaites pour les accros à l’application. Elles épatent la galerie avant de se faire rapidement oublier. Idéales pour les vacances ou une soirée entre amis. Mais elles sont plutôt chères, 175 euros, et offrent moins de possibilités que les premiers prix GoPro par exemple. Elles n'ont pas de stabilisateur intégré, les vidéos sont limitées à 30 secondes et le format bulle est assez particulier.