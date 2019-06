publié le 11/06/2019 à 17:03

Dans la nuit de lundi à mardi, au salon E3 de Los Angeles, aux États-Unis, tous les regards étaient tournés vers Ubisoft. Au lendemain des nombreuses annonces effectuées par Microsoft, l'éditeur français présentait ses nouveautés à la veille de l'ouverture au public du plus grand rendez-vous annuel de l'industrie des jeux vidéo.



Le géant français a notamment dévoilé Uplay+, un service d'bonnement donnant accès au catalogue Ubisoft depuis un PC qui sera disponible en septembre pour 15 euros par mois en Europe et aux États-Unis, et annoncé et sera proposé l'année prochaine sur la plateforme de cloud gaming de Google, Stadia.

Ubisoft a également présenté plusieurs titres, dont le nouveau jeu de la franchise Watch Dogs, dans lequel les joueurs camperont un héros féru de technologies, capable de pirater les gens et les systèmes, dont la trame se déroule dans un Londres futuriste post-Brexit. Un monde apocalyptique où les groupes extrémistes ont la main mise sur le gouvernement, où l'automatisation et l'IA ont mis l'économie à feu et à sang, où la surveillance par drones est devenue la norme et où les cryptomonnaies ont remplacé la Livre Sterling.

"Nous voulions créer un jeu qui fasse écho au monde dans lequel nous vivons (...). Votre mission est de bâtir la résistance contre l'émergence d'un régime totalitaire", a indiqué à l'AFP, Alexandre Parizeau, du studio Ubisoft à Toronto (Canada). Le directeur des créations Clint Hocking a quant à lui décrit l'univers de ce jeu comme étant un Royaume-Uni post-Brexit arrivé à un tournant politique, où les citoyens sont appelés à combattre l'extrémisme et "à libérer Londres et le monde de la tyrannie".