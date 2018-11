Crédit : Capture écran : Youtube, HOVERSURF OFFICIAL

publié le 18/11/2018 à 01:32

Une police chevauchant des drones ? Cette image futuriste est sur le point de devenir réelle. Les forces de l'ordre de Dubaï testent la dernière version d'une sorte de moto volante, l’Hoverbike S3.

Un prototype avait été présenté en 2017 comme le note BFM TV. Les policiers de la première ville des Émirats arabes unis ont commencé à apprivoiser cette moto volante qui est montée sur plusieurs drones et qui est capable de voler à cinq mètres du sol. Elle pèse 114 kg et peut voler jusqu’à 100km/h pendant 25 minutes. Elle est destinée à être utilisée pour des interventions rapides.



La police de Dubaï possède les droits exclusifs sur l’achat de ces Hoverbike S3 selon CNN. Joseph Ségura-Conn patron d’Hoversurf a expliqué au média américain : "Ils nous feront savoir dans les mois à venir s’ils veulent plus d’engins. Si ils en veulent 30 ou 40, nous pourrons les fournir". Chacun de ces véhicules du futur coûte 150.000 dollars.

> Hoverbike S3 2019 Dubai Police flying lesson