VIDÉO - Des traces d'anciens continents retrouvées en Antarctique

publié le 14/11/2018 à 20:18

Ce n'est pas l'Atlantide, mais ça aurait pu... Des données fournies par le satellite Goce (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer), en orbite autour de la Terre jusqu'en 2013, mises en corrélation avec celles déjà fournies par la sismologie pour sonder la structure des plaques tectoniques, ont mis à jour ce que l'on croyait perdu : des fragments disparus (et désormais retrouvés) de l'ancien modèle de formation géologique de la planète, avant la différenciation actuelle des continents.



Trouvées en Antarctique, ces cratons, c'est-à-dire les parties anciennes et stables de la croûte continentale ont survécu à la fusion et au morcellement des continents et des supercontinents au gré des cycles de l'évolution géologique.

Âgés de plus de 160 millions d'années, ils datent d'une période où la croûte continentale était déjà formée et mise en place. Ce puzzle géologique représente la connexion ancienne de l'Antarctique, l'Inde et l'Australie au sein du supercontinent, le Gondwana.