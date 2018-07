Tesla Autopilot Predicts crash and avoids before it happens | Self Driving Car Saved A Life 2016

publié le 29/12/2016 à 07:30

Malgré des progrès spectaculaires et des investissements conséquents, la route vers la voiture autonome est encore longue, la faute à de nombreux verrous techniques et législatifs ainsi qu'à une certaine méfiance du grand public. L'un des principaux enjeux pour les constructeurs de véhicules autonomes et les concepteurs de logiciels d'auto-pilotage est donc de parvenir à infuser dans les esprits l'idée selon laquelle l'homme est la principale cause de mortalité sur les routes et que beaucoup de manœuvres seraient moins dangereuses si elles étaient automatisées.



Une vidéo publiée par un conducteur néerlandais bien luné devrait les y aider. Frank van Hoesel roulait cette semaine au volant d'un véhicule Tesla en mode Autopilot. Cela signifie que la voiture peut conduire un humain d'un point A à un point B sans contrôle humain. Elle utilise des caméras et des radars pour comprendre l'environnement dans lequel elle évolue. Elle est capable d'appréhender les dangers, de dépasser toute seule, de garder la vitesse ou décélérer s'il le faut, tout en ayant constamment connaissance de ce qu'il se passe autour d'elle. L'humain doit cependant être en mesure de reprendre le contrôle si la voiture le lui demande.

Quand la machine surpasse l'humain

Contacté par FranceInfo, l'automobiliste raconte qu'il revenait de Liège avec femme et enfants lorsque la voiture s'est arrêtée toute seule. Les images tournées dans l'habitacle permettent de distinguer un signal sonore. Il s'agit de l'alarme de collision frontale. Sans aucune intervention humaine, le véhicule lancé à pleine vitesse ralentit, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi, puis s'arrête, net. La voiture devant elle n'a pas cette chance et percute violemment une camionnette. Le conducteur court ensuite vers les victimes de l'accident, qui ne souffrent finalement que de blessures légères.

Équipé de la version du logiciel Autopilot déployée en série sur tous les véhicules équipés de la première version en novembre dernier, l'ordinateur de bord de la voiture est parvenu à prédire le comportement de plusieurs véhicules en prenant en compte des informations invisibles pour l’œil humain. La vidéo a été récupérée par un membre d'un club Tesla puis publiée sur Internet. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, n'a pas manqué de relayer l'information sur la toile.

Tesla Autopilot’s new radar technology predicts an accident caught on dashcam a second later https://t.co/f0nDVsG0hx pic.twitter.com/Ftg5agXXNS — Electrek.Co (@ElectrekCo) December 27, 2016

De bon augure pour l'entreprise qui a accumulé les déboires ces dernières années et fait même l'objet d'une enquête fédérale depuis l'accident mortel qui a coûté la vie à un conducteur de Floride en mai lors d'une collision avec un camion.