Perdre son téléphone portable, une mésaventure qui est déjà arrivée à 60% des Français, avec tous les inconvénients que cela implique : disparition de contacts, de photos, et de ses données personnelles.



Sauvegarder ou transférer ses données d'un smartphone à un autre n'est d’ailleurs pas toujours une partie de plaisir. Alors, afin d’aider les usagers, le gendarme des télécoms, l’ARCEP, vient de publier ce mercredi 14 novembre un guide pratique en ligne pour faciliter le transfert vers votre nouveau mobile.

Si vous restez sur la même marque, il suffit de télécharger l'application spécifique à chaque constructeur : Smart Switch pour Samsung ou Phone Clone pour Huawei. L’application est intégrée dès le démarrage pour les iPhone. Chaque photo et chaque application sera re-téléchargée une à une sur votre nouvel appareil. Le Wifi est fortement conseillé car l’opération peut s'avérer longue.

Si vous passez d'un Android à un iPhone, ou inversement, vous pourriez ne pas retrouver toutes vos applications. Vous devrez surtout racheter les applications payantes sur le nouveau système. Pas de soucis en revanche pour les classiques comme Whatsapp ou Facebook messenger, vous retrouvez toutes vos conversations en vous connectant avec vos identifiants.



Les mails, le calendrier ou les contacts, sont stockés dans le cloud du constructeur de votre téléphone. Le cloud d'Apple est fermé, et ne permet pas de transfert. Les services Outlook de Microsoft ou ceux de Google sont eux compatibles avec toutes les marques, à privilégier donc pour pouvoir changer d'appareil.

Comment toujours retrouver ses photos ?

En cas de perte ou de vol de smartphone, la principale inquiétude des utilisateurs, c’est la disparition de ses photos. Afin de s’en prémunir, un grand principe consiste à prévoir des doubles copies. Une copie accessible chez vous, sur votre ordinateur personnel, et une copie en ligne.



Chez Apple vous avez droit à 5 Go gratuits, soit environ 1.000 photos en excellente qualité, 15 Go sur Android. Des applications comme Dropbox (2 Go), ou Amazon Photos (5 Go) proposent un stockage en ligne gratuit. L'application Google Photos, disponible sur Android et Apple, permet un stockage illimité si la résolution de vos clichés ne dépasse pas 16 megapixel.