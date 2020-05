publié le 29/04/2020 à 13:51

Ce mercredi 29 avril, peu avant midi, l'un des plus gros astéroïdes de la décennie va survoler la Terre. La visite de 1998 OR2, un monstre céleste de 2 kilomètres de large, ne représente heureusement aucun danger pour l'humanité. Selon les calculs de la Nasa, il passera à plus de 6 millions de kilomètres de notre planète, soit un peu plus de 15 fois la distance qui nous sépare de la Lune.

Au contraire, le passage de 1998 OR2 dans notre voisinage constitue une opportunité rare pour la communauté scientifique de glaner de nouvelles informations sur l'histoire du système solaire car les astéroïdes ont conservé de nombreuses caractéristiques relatives à la première phase de la formation des planètes.

Si la météo le permet, les astronomes amateurs vont pouvoir tenter de l'observer. Il est aussi possible de suivre la visite de 1998 OR2 depuis chez vous. Un certain nombre d'observatoires vont diffuser l'événement en direct dans la soirée. Le Virtual Telescope Project propose un flux sur YouTube à partir de 20h30, heure française, le site du télescope amateur Slooh diffuse également l'événement sur sa page YouTube et le site spécialisé Space.com couvre son passage tout le long de la journée.

Le 18 avril dernier, des images publiées publiées par l'observatoire d'Arecibo de Porto Rico ont permis d'affiner les contours et la forme de l'astéroïde. "On dirait qu'il est en train de porter un masque", s'était alors amusé le compte Twitter du radiotélescope.

Animation de la rotation de l'astéroïde 1998 OR2 Crédit : Arecibo-Nasa