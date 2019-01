publié le 10/01/2019 à 18:40

Le CES de Las Vegas va fermer ses portes aux visiteurs vendredi 11 janvier. Durant près d'une semaine, le royaume du casino a vu défiler les dernières innovations du monde des nouvelles technologies présentées par des milliers de start-up et grands groupes.



Voiture autonome, intelligence artificielle, téléphonie, santé, télévision...Tous les secteurs industriels étaient représentés dans ce grand rendez-vous du calendrier high-tech. Notamment les produits de beauté et dédiés au bien-être, comme l'ont constaté les envoyés spéciaux de M6 Hélène Cami et Guillaume Delalande.

Le miroir magique existe bel et bien. Il s'appelle Artemis et il s'occupe de votre beauté. Détection de mouvements, caméra, écran translucide... La solution proposée par la start-up française CareOS a fait sensation dans le Nevada. À l'aide d'une caméra embarquée, il peut analyser la qualité de la peau, mais aussi afficher les données personnelles de ses utilisateurs, délivrer des recommandations ou proposer des tutoriels vidéo de maquillage.





> CareOS - The Big Picture

Artemis repose sur la plateforme CareOS qui fonctionne avec une cinquantaine d'appareils connectés et services liés au bien-être et à la santé. Il est évolutif et peut s'adapter aux besoins des clients. "On a une fonctionnalité de télémédecine, on propose aussi un test d'acuité visuelle, et on a toujours le suivi de l'évolution des grains de beauté et du brossage de dents. Tout un tas de fonctionnalités qui correspondent à nos nouveaux partenaires", explique Chloé Szulzinger, cofondatrice de CareOS, qui voit.



La technologie CareOS a par exemple été adoptée parle groupe français Legrand et par la marque de coiffure Wella pour créer un miroir intelligent permettant de tester virtuellement des colorations et des coupes de cheveux en quelques clics. Le miroir Artemis équipe déjà certains grands hôtels et va bientôt investir les salons de coiffure. Son prix prohibitif, autour de 20.000 euros, le réserve pour le moment à des établissements de luxe.

Un suivi personnalisé des problèmes de peau

Beaucoup plus abordable, contre une centaine d'euros, le miroir sur pied conçu par la start-up HiMirror peut suivre dans la durée les problèmes de peau. Il analyse les rides, le teint, les cernes, les tâches ou les pores et propose des recommandations personnalisées pour prendre soin de son épiderme.



La société propose aussi une baguette électronique pour vérifier l'hydratation de la peau, les niveaux de mélanine sur le front, les yeux, les joues ou le cou.

> HiMirror Mini - See your beauty needs clearly

Dans le même registre, L'Oréal a conçu un patch connecté qui mesure le PH de la peau pour équilibrer son niveau, prévenir les inflammations ou l'eczéma et proposer des produits adaptés au profil de l'utilisateur.

Un diffuseur de parfums d'ambiance sur-mesure

Le bien-être passe aussi par le parfum. Le diffuseur connecté Compoz de la société Artiris permet de mélanger avec précision jusqu'à cinq capsules d'huiles essentielles. Cela permet de créer des ambiances sur-mesure, qui s'adaptent à l'humeur ou aux différents moments de la journée. Le procédé de diffusion a été imaginé en France.



"Il n'y a pas de combustion ni de chaleur. On va donc préserver les bienfaits des huiles essentielles. Cela va permettre d'avoir un rendu olfactif exceptionnel", assure Aymeric Wuidart, PDD d'Artiris. Au total, 25 parfums peuvent être mélangés, de 10 à 45 euros la capsule. La version grand public du diffuseur devrait être lancée aux alentours de 450 euros dès l'année prochaine.