publié le 23/11/2018 à 04:45

C'était une idée de Simon Cherry et Ramsey Badawi, deux scientifiques de l'université Davis (Californie). Le premier scanner à être capable de photographier, en 3D, l'intégralité du corps humain en moins de 30 secondes a délivré ses premières images.



L'Explorer, de son nom, combine deux technologies d'imagerie déjà bien connues : la tomographie par émission de prositrons (TEP) et la tomodensitométrie à rayons X (TDM). Il est ainsi capable d'imager simultanément tout le corps. Une fois combinées, ces techniques produisent des images de haute précision : elles peuvent ainsi numériser l'intégralité du corps humain en moins de 30 secondes, soit 40 fois plus rapidement que les machines actuelles, grâce à une dose de rayonnement plus importante.

Pour les concepteurs du scan, leur technologie peut donc s'adapter à plusieurs applications : établir un diagnostic, suivre la progression d'une maladie ou le trajet de certains médicaments à l'intérieur du corps, rechercher de nouveaux traitements...

La précision des détails

"Même si j'avais imaginé à quoi ressembleraient les images pendant des années, rien ne me préparait à l'incroyable détail que nous pouvions voir lors de ce premier balayage", a déclaré Simon Cherry.



En voyant les premiers résultats de l'appareil, Ramsey Badawi était également abasourdi : "Le niveau de détail était incroyable (...) Nous pouvions voir des caractéristiques qu'on ne voit pas dans des scan ordinaires. Et la séquence dynamique du radiotraceur qui se déplace autour du corps en 3D était franchement déconcertante", a-t-il déclaré.

Améliorer le diagnostic

Bien que ce scanner ait été conceptualisé il y a 13 ans, l'idée n'a pu être financée et lancée qu'en 2011. Créée avec l'aide de l'United Imaging Healthcare (UIH) de Shanghai, l'Explorer a pour vocation d'améliorer les diagnostics et le suivi des patients. Des scan plus précis n'ont pas besoin d'être reproduits plusieurs fois et peuvent signifier l'accélération des procédures médicales.



Le premier Explorer devrait être installé à Sacramento (Californie), pour des premiers scan dès juin 2019. Les recherches se poursuivent néanmoins avec l'hôpital Zhongshan de Shanghai pour poursuivre et élargir la capacité de l'Explorer.