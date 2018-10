VIDÉO - Carte bancaire : le coup de pouce technologique

publié le 26/10/2018 à 18:44

Aujourd'hui pour régler un achat avec votre carte bancaire, vous pouvez composer votre code secret ou utiliser le paiement sans contact. Bientôt, vous pourrez peut-être simplement toucher votre carte avec votre pouce. Des moyens de paiements intégrant un capteur d'empreinte digitale sont en effet actuellement en cours d’expérimentation.



"Il suffit d’apposer son doigt sur le capteur, il y a une reconnaissance qui est faite entre le doigt et l'empreinte enregistrée dans la puce (...) C'est l'équivalent biométrique d'un code pin", explique Patrice Meilland, senior vice-président stratégie d'IDEMIA. Une nouvelle façon de sécuriser le paiement sans contact qui pourrait donc ne plus être limité à 30€.

Une innovation déjà testée au Japon et qui intéresse plusieurs banques dont la société générale. Une expérimentation est prévue début 2019 pour s'assurer notamment que les clients français sont prêts à passer à la biométrie.

"Les clients utilisent leur empreinte digitale pour déverrouiller leur téléphone quotidiennement et donc qu'ils l'utilisent pour valider leurs paiements avec un outil qui est fourni par leur banque (...) il n'y a pas de trop de doute là-dessus" assure Julien Claudon, responsable des cartes et de la digitalisation de l'offre à la Société générale.

La CNIL vigilante

Une technologie qui promet plus de sécurité au client, mais qui inquiète aussi les autorités du monde entier. En 2015, aux Etats-Unis, un fichier contenant plus de cinq millions d'empreintes digitales de fonctionnaire a été piraté.



Pour éviter le vol d'empreinte, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) propose quelques mesures simples. "La CNIL conseille de ne pas conserver l'empreinte dans une base, une base qui serait interne à la banque (...) concrètement, j'ai une carte bancaire, ma carte bancaire contient ma donnée biométrique (...) il n'y a pas de base à pirater."



Après la carte à empreinte digitale, la carte à reconnaissance faciale pourrait aussi un jour faire son entrée dans notre quotidien. Un test est prévu prochainement dans un pays européen.