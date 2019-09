VIDÉO - Boston Dynamics dévoile une nouvelle vidéo de son robot Atlas

publié le 25/09/2019 à 22:32

Dans une vidéo mis en ligne par la compagnie Boston Dynamics, le robot Atlas a dévoilé ses talents de gymnaste avec une fluidité et une aisance impressionnante. Le poirier, la roulade et autres sauts périlleux, ne semblent être que des formalités pour lui. Financé par le département de défense des États-Unis, l'androïde d'1,50 mètre est également capable de se déplacer en courant sur des parcours accidentés.

S'il est encore en phase de test, son petit frère Spot est, lui, déjà disponible pour le grand public. Comme l'a annoncé Boston Dynamics, ce robot quadrupède peut désormais être loué par les entreprises.

Pilotable à distance, apte à soulever une charge de 14 kilos, résistante au froid et aux chaleurs extrêmes, cette prouesse technologique sur quatre pattes est aussi équipé de plusieurs caméras et autres capteurs de forces et de positions.