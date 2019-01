VIDÉO - Boeing a fait voler son taxi aérien pour la première fois

OUR FIRST FLIGHT: Boeing’s Passenger Air Vehicle

publié le 24/01/2019 à 19:30

Les voitures volantes relèvent de moins en moins du domaine de la science-fiction. Plusieurs entreprises développent de petits aéronefs autonomes et électriques à décollage et atterrissage à la verticale afin de décongestionner les axes routiers des centres urbains. Parmi elles, Boeing a franchi une étape décisive le 23 janvier en réussissant un premier essai en vol avec son prototype de taxi aérien dans l'état de Virginie, aux États-Unis.



Conçu par Boeing et sa filiale Aurora Flight, le Passenger Air Vehicle (PAV) ressemble à un petit monomoteur classique. Il mesure neuf mètres de long, est doté d'une hélice à l'arrière et à l'avant et de deux longs patins équipés de plusieurs hélices permettant le décollage et l'atterrissage à la verticale. Il est prévu pour être totalement autonome avec un rayon d'action d'environ 80 kilomètres.

Pour ce premier test grandeur nature, qui s'inscrit dans le cadre plus large de la conception de futurs taxis aériens autonomes, l'entreprise testait la capacité du PAV à décoller, rester en vol stationnaire puis atterrir, en restant à la verticale et de façon autonome. "En un an, nous sommes passés d'un concept à un prototype qui vole", s'est félicitée l'entreprise dans un communiqué.

Les prototypes prennent les airs

Boeing doit maintenant poursuivre les expérimentations afin de lever les obstacles qui subsistent en matière de sécurité et de fiabilité. Des tests sont prévus dans les prochains mois avec une version calibrée pour le transport de colis capable de soulever plus de 200 kilos. Des discussions sont en cours avec les autorités pour mettre au point un système de gestion du trafic.



Plusieurs entreprises planchent sur des projets comparables à celui de Boeing. Airbus a fait voler son prototype Vahana pour la première fois en février dernier. La société Volocopter a testé ses taxis-drones dès 2017 et doit réaliser de nouveaux vols à Singapour cette année. Uber n'en est pas encore rendu là. Le géant du VTC a présenté un premier prototype lors du dernier CES à Las Vegas. Aston Martin, Kitty Hawk, Lilium et Ehang 184 sont aussi sur les rangs.

> Les voitures volantes vont bientôt envahir le ciel Crédit Image : Volocopter | Crédit Média : RTLnet | Date : 26/11/2017