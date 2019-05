CAUGHT ON CAMERA: Australian Meteor Lights up Sky

Une lumière irradiante dans la nuit. C'est ce qu'ont pu observer les habitants des États de Victoria et d'Australie-Méridionale, au sud de l'Australie, mardi 21 mai. Un phénomène impressionnant filmé par des passants et des caméras de surveillance peu après 22h30.



Sur les images, on voit une grosse boule brillante foncer vers le sol alors qu'il fait nuit noire. À l'approche de la ville, la lumière qu'elle diffuse devient de plus en plus intense, donnant l'impression qu'il fait jour.

Un phénomène qui a inquiété les passants. Mais des spécialistes les ont rapidement rassurés. "Il est assez évident qu'il s'agit d'une météorite. C'est un petit astéroïde qui a créé cela et a commencé à se vaporiser au-dessus du ciel de l'Australie-Méridionale", a expliqué à ABC David Finlay, un astronome. C'est la scission en plusieurs partie de la météorite qui l'a rendue de plus en plus brillante. "C'est cela que les gens ont vu", a-t-il précisé.

Comme l'a indiqué Alice Gorman, archéologue de l’Université de Flinders, c'est la chute de la météorite en pleine nuit qui a rendu le phénomène particulièrement impressionnant. "La plupart des météorites pénètrent dans l'atmosphère pendant la journée et donc les gens ne les voient pas".



S'il est impossible de savoir avec exactitude où la météorite s'est écrasée, certains experts ont calculé qu'elle aurait terminé sa chute à quelque 400 kilomètres d'Adélaïde (capitale de l'Australie-Méridionale), au beau milieu de l'océan Indien.

