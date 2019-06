publié le 20/06/2019 à 14:05

Nouveau succès pour Ariane 5. Une fusée Ariane 5 a décollé jeudi 20 juin de Kourou, en Guyane française, pour mettre en orbite deux satellites de télécommunication pour le compte de deux mastodontes, les opérateurs AT&T et Eutelsat. La mission a duré un peu plus d'une demi-heure après un décollage survenu dès le début de la fenêtre de tir prévue, aux alentours de 23h43, heure française.

Conçu par Airbus Defence and Space (Toulouse, France) pour le compte de l'opérateur AT&T (DirecTV), le satellite de télédiffusion T-16 couvrira les États-Unis continentaux, l'Alaska, Hawaii et Porto Rico. Sa durée de vie est estimée à 15 ans. Développé par Maxar Technologies (Palo Alto, Californie), EUTELSAT 7C couvrira de son côté les régions de l'Afrique, de l'Europe, du Moyen-Orient et de la Turquie. Sa durée de vie est estimée à plus de 15 ans.

Le cinquième lancement de l'année pour l'entreprise française Arianespace est aussi l'un des derniers d'Ariane 5. La fusée sera remplacée par Ariane 6 l'an prochain.