publié le 31/10/2018

L’arrivée de la 5G dans nos vie s’annonce déjà comme grande révolution technologique. Avec un débit 10 fois plus rapide que la 4G actuelle, cette cinquième génération permettra l'envoi de vidéos en ultra haute-définition en quelques secondes et se montrera indispensable afin de prendre en charge des objets connectés de plus en plus nombreux.



Cette technologie sera aussi beaucoup moins consommatrice d'énergie. Les téléphones bénéficieront donc de davantage d’autonomie.

Autre innovation majeure, la 5G sera plus réactive qu'un être humain. La “latence”, c’est-à-dire le temps de réaction entre le moment où vous appuyez sur un bouton et le moment où l'action se réalise, ne sera que d’une milliseconde.

Par conséquent, le déploiement de ce nouveau réseau permettra, par exemple, le développement des voitures autonomes et augure également de grands changements dans notre quotidien.



Ainsi, les jeux vidéos devraient pouvoir en profiter mais pas uniquement. Dans le cadre de la télémédecine, les opérations à distance seront de meilleure qualité. Un chirurgien a des milliers de kilomètres pourra commander un robot qui réalisera l'opération à sa place.



Des possibilités similaires seront aussi rendues possibles dans l’industrie pour le contrôle ou la maintenance des robots à distance.

Réalité augmentée dans le sport

Côté divertissement, la 5G va aussi permettre de suivre une compétition en réalité augmentée. Dans un stade, pour obtenir des informations supplémentaires sur les performances d'un athlète, il suffira simplement de diriger son smartphone vers lui. Cela sera d'ailleurs mis en place au Japon pour les Jeux Olympiques de 2020.



Quand la 5G sera-t-elle déployée en France ? Les premiers tests ont commencé dans plusieurs villes, à Bordeaux, Lille, Marseille ou encore Paris. Et la 5G sera progressivement déployée dans le courant de l'année 2020.



Pour ce faire, les opérateurs devront mettre en place un réseau plus dense avec cinq fois plus d'antennes. La majorité de la population française ne sera donc pas couverte avant 2023. Et on ignore encore le prix de la 5G.