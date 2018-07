publié le 27/11/2016 à 10:00

Que nous réserve Apple pour l'iPhone 8, le smartphone qui célébrera le dixième anniversaire du produit phare de la marque à la pomme ? Ces dernières semaines, analystes chevronnés et sources au plus près des chaînes de production rivalisent de prédictions pour tenter d'esquisser les contours, encore mouvants, de ce téléphone de rupture.



Selon leurs informations, il devrait être décliné en trois modèles, une version classique de 4,7 pouces avec écran LCD et un capteur photo, une de 5,5 pouces avec écran LCD et deux caméras et une version premium avec une double optique et un écran OLED de 5,8 pouces.

Apple pourrait aussi proposer des écrans plus grands, en rognant sur les bordures des appareils, troquer le métal au dos des appareils pour du verre et introduire un soupçon de réalité augmentée à travers l'application photo.

"Tous les nouveaux iPhone pourront se charger sans fil"

Apple pourrait également profiter du dixième anniversaire de l'iPhone pour l'ouvrir à la charge sans-fil, une technologie déjà proposée par Samsung, Sony et Microsoft. D'après les informations de l'analyste taïwanais Ming-Chi Kuo, cité par le site spécialisé 9to5Mac, le prochain iPhone devrait bénéficier d'un système de charge à induction et être livré avec une station de chargement similaire à celle développée par Apple pour l'Apple Watch. "Tous les nouveaux iPhone en 2017 pourront se recharger sans fil", assure-t-il dans sa note.



Le choix d'un revêtement en verre au dos des appareils ne serait pas anodin. En créant moins d'interférences que le métal, cette surface offrirait ainsi une charge plus rapide que sur les modèles actuels. Le chargement par induction permettrait par ailleurs à Apple de proposer une solution plus intuitive à ses clients tout en ouvrant la voie à la recharge à distance. Des technologies sont en effet déjà capables de charger des appareils sans contact à plusieurs centimètres de la base.



Cela ne signe pas pour autant l'arrêt de mort de la prise lightning. Selon Ming-Chi Kuo, Apple pourrait proposer la charge sans fil en option et livrer ses prochains smartphones avec un câble de chargement classique. Seul le modèle le plus haut de gamme pourrait bénéficier d'un chargeur sans-fil dans sa boîte.

Le flou d'arrière-plan pour tous les iPhone ?

L'ouverture pourrait aussi concerner les fonctions de l'appareil photo. Selon le Korea Daily Economic, la fonction portrait réservée à l'iPhone 7 Plus cette année pourrait se démocratiser l'an prochain et être proposée par tous les appareils lancés par la marque à la pomme. Le quotidien coréen affirme qu'Apple et LG travaillent à appliquer une technologie de photographie en 3D aux capteurs produits par LG.



Issue du rachat de la start-up Linx par Apple en avril 2015, cette technologie permet de mieux évaluer la distance des objets par rapport au capteur. Intégrée aux capteurs fabriqués par LG, cela permettrait aux prochains iPhone munis d'un seul capteur de bénéficier d'un traitement logiciel de l'image simulant un effet bokeh, le flou d'arrière-plan proposé par l'iPhone 7 Plus et par les derniers smartphones équipés d'une double caméra.