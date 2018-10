Vénus, prochaine conquête spatiale de la Nasa ?

publié le 22/10/2018 à 18:49

L'agence spatiale américaine ferait-elle des infidélités à Mars ? En plus des nombreux projets qu'elle envisage de mener sur la planète rouge, dont la mission d'exploration avec le rover Mars 2020, la Nasa vient de dévoiler une nouvelle mission futuriste : "HAVOC" ("Concept opérationnel de haute altitude sur Vénus" en français). Son objectif : la conquête de Vénus.



Malgré la température de surface dépassant les 460°C (Vénus est plus chaude que Mercure, même si elle est plus loin qu'elle du Soleil), l'exploration de cette planète ne semble pas faire peur aux scientifiques de la Nasa, qui ont choisi un moyen de transport aérien plutôt original pour découvrir la planète depuis le ciel : un dirigeable.

En effet, si l'atmosphère de Vénus est composée de dioxyde de carbone et d'épais nuages d'acide sulfurique, ce qui rend une mission en surface quasiment impossible, à très haute altitude, la pression, la densité, la gravité et la radioprotection sont similaires à celles de la Terre.



Deux astronautes à bord du ballon

Envoyé par navette spatiale, le dirigeable sera déployé dans le ciel vénusien comme un satellite. Il sera muni de panneaux solaires et la structure du ballon sera protégée contre l'acide sulfurique qui inonde l'atmosphère. L'appareil volera à une cinquantaine de kilomètres d'altitude avec deux astronautes à bord.

D'une durée d'une trentaine de jours sur place, cette mission peut sembler très tentante. Elle nécessite cependant beaucoup d'ajustements techniques et technologiques de la part de l'agence spatiale américaine. Pour l'heure, cette dernière n'a d'ailleurs dévoilé aucune date de lancement de la mission.