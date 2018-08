publié le 03/08/2018 à 13:25

Le classement mondial des plus grands fabricants de smartphones a été dévoilé par les cabinets d'analyse Canalys et IDC. Si Samsung caracole toujours en tête et conserve une avance confortable, la surprise de ce classement est la relégation d'Apple à la troisième place. Pour la première fois, le chinois Huawei dépasse la marque à la pomme dans la vente de smartphones, et prend la deuxième place. Suivent ensuite Xiaomi et Oppo.



54,2 millions d'unités ont été vendues par le géant chinois au cours du dernier trimestre qui détiendrait 15,8% de parts du marché. Son concurrent américain en a écoulé 41,3 millions et détient 12,1% de parts du marché.

C'est la première fois depuis 2010 qu'Apple ne fait plus partie des deux entreprises de tête. À l'époque, elle était devancée par l'entreprise finlandaise Nokia.

Huawei dépasse Apple dans le nombre de ses ventes Crédit : IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 31 juillet 2018

Un marché global en légère baisse

De son côté, Samsung reste loin devant avec 73 millions d'unités (71,5 millions selon IDC) et près de 21% de parts du marché. Malgré sa première place et ses bons résultats, les ventes de l'entreprise sud-coréenne reculent : elles ont décliné de 10%.



Cette chute des ventes s'explique par deux raisons. D'une part, l'échec du Galaxy S9, sorti au début du printemps. D'autre part, la baisse générale du marché des smartphones qui accueille beaucoup de fabricants et de produits sur un marché stagnant.



Malgré ce contexte, les ventes de Huawei ont, elles, affiché une hausse spectaculaire de plus de 40% par rapport à la même période l'an dernier, le tout sans vendre ses produits sur le marché américain. Les P20 et P20 Pro semblent être le coup de cœur des consommateurs.

Bilan mitigé pour Apple

Même si les ventes de ses smartphones ont chuté, les revenus du géant californien bondissent : l'entreprise a engrangé 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit 20% de plus en un an, grâce à des produits toujours plus chers. Début 2018, les iPhone X et iPhone 8 étaient les deux appareils les plus vendus au monde.



De plus, selon certains spécialistes, la marque à la pomme, qui est la première entreprise privée de l'histoire à valoir 1.000 milliards de dollars en Bourse, devrait néanmoins reprendre sa place d'ici la fin de l'année. Il prévoit de nouveaux produits pour septembre.