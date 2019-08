Valentina Terechkova, première femme à être allée dans l'espace

publié le 19/08/2019 à 10:10

Pour la première fois de l'histoire, une voix de femme parvient de l'espace jusqu'au studio de Radio Luxembourg. À bord de Vostok 6, Valentina Terechkova a rendez-vous en orbite avec Valeri Bykovski. Le cosmonaute soviétique est dans un autre vaisseau. Les deux engins sont à cinq kilomètres l'un de l'autre. Une liaison radio est établie. "La Mouette", Tchaïka en russe, c'est le nom de la jeune femme, entonne une chanson pour saluer son collègue.

Valentina Terechkova n'a pas été choisie au hasard, parmi des dizaines de candidates. "Elle a vraiment été choisie sur des critères plus sociaux et politiques plus que sur des critères de compétence, explique l’astrophysicien Alain Dupas qui l'a rencontrée plusieurs fois. L'origine modeste, l'ascension sociale, l'adhésion aux idéaux communistes..."

C'est Nikita Khrouchtchev qui a désigné lui-même cette jeune ouvrière textile de 26 ans, parachutiste à ses heures, avec seulement quelques dizaines de sauts à son actif. Il l'a reçu en grande pompe à son retour de l'espace. Valentina Terechkova raconte un vol parfait : "Camarade Premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, le vol cosmique à bord de Vostok 6 a été couronné de succès. Tous les systèmes de vaisseau et les équipements ont fonctionné parfaitement."

Une héroïne de l'URSS, fervente partisane du régime

Élevée au rang de héros de l'Union soviétique, décorée de l'ordre de Lénine, Valentina Terechkova n'est jamais retournée dans l'espace. Mais elle est devenue à travers le monde une représentante très zélée du régime de Moscou. Jamais sa fidélité n'a été prise en défaut. En tournée en France en 1965, elle a manié avec habileté la dialectique communiste.

Avec la chute de l'URSS, Valentina Terechkova a dévoilé un lourd secret. "La Mouette" a révélé que son vol a failli tourner à la catastrophe, et qu'elle n'a failli ne jamais revenir sur Terre. "Pendant son voyage spatial, il y a eu une erreur de programme de son vaisseau, raconte le journaliste à la Cité de l'espace à Toulouse Olivier Sanguy qui a recueilli ses confidences. Elle montait sur son orbite au lieu de redescendre pour revenir sur Terre. Il a fallu faire une manœuvre pour corriger cela. "

Une passion pour l'espace tenace

"Elle a gardé le secret pendant près de 30 ans, parce qu'on lui avait demandé de le garder à l'époque, ajoute Olivier Sanguy. Un jour, un ingénieur a dit 'Voilà ce qui s'est passé', après la chute de l'Union soviétique. Et à partir de là, elle s'est sentie libérée de sa promesse de secret."



À 82 ans, Valentina Terechkova est aujourd'hui députée à la Douma, membre de "Russie unie", le parti de Vladimir Poutine. Cette pionnière de la conquête spatiale a donné son nom à un cratère de la Lune. L'espace est toujours sa passion. Elle se dit "prête à partir pour Mars, même pour un aller simple".