publié le 10/08/2019 à 06:02

Le temps est bon, le ciel est bleu...Avant de vous laissez lentement griser par l'ivresse des vacances, il est l'heure de préparer vos bagages. L'occasion de vérifier que vous disposez de ces objets technologiques qui vous rendront la vie plus douce au moment de profiter de votre retraite estivale.

Qu'il s'agisse d'une batterie externe pour ne pas tomber en rade sur la route des vacances, de lunettes de soleil à écouteurs intégrés pour sonoriser vos sessions de plage en toute discrétion, d'une enceinte sans-fil étanche pour accompagner vos après-midi à la piscine ou d'une liseuse électronique pour ne pas vous encombrer avec vos lectures d'été, ces objets sont susceptibles d'améliorer votre séjour.

Nous vous avons préparé une sélection d'indispensables à glisser dans vos bagages avant le grand départ en vacances.

1 - Une batterie externe

Pour que smartphones et enceintes ne tombent pas en panne pendant l'été, mieux vaut prévoir une batterie de secours. Le chargeur solaire FS304 (59 euros) de la marque Xtorm peut charger jusqu'à huit iPhone et la version solaire FS305 (40 euros) jusqu'à quatre smartphones. A 40 euros, la PowerCore II 2000 de Anker constitue un excellent compromis avec sa charge rapide 16W et son poids-plume. Les amateurs de randonnée pourront voir venir avec la Survivor Powerbank 30.000 mAh de Sandberg (150 euros) qui résiste à l'eau et dispose de multiples LED pour éclairer la nuit.

2 - Des lunettes de soleil à écouteurs intégrés

Des lunettes de soleil avec enceintes intégrées. Telle est la promesse des dernières solaires Frames lancées par l'Américain Bose dont les verres sont personnalisables et filtrent les rayons UVA et UVB. Connectées en Bluetooth au smartphone, les lunettes renferment des haut-parleurs dans chaque branche pour écouter de la musique ou répondre aux appels sans gêner ses voisins de serviette. Comptez 229 euros pour les deux modèles rond et carré.

3 - Une enceinte sans-fil étanche

Faciles à transporter, résistantes à l'eau et à la poussière, les enceintes Bluetooth sont devenues le compagnon indispensable pour sonoriser des vacances au bord de l'eau. Pour 99 euros, l'Ultimate Ears Wonderboom 2 constitue un très bon rapport qualité-prix avec son format compact, son son sphérique, son autonomie de 20 heures et sa résistance à l'eau.



L'enceinte UE WonderBoom résiste à une immersion de un mètre pendant trente minutes Crédit : Ultimate Ears

Souvent citée comme la référence du genre, la Bose SoundLink Revolve+ allie qualité sonore irréprochable, format compact et une quinzaine d'heures d'autonomie pour un prix un peu plus important que ses concurrentes (299 euros).

4 - Une liseuse électronique

Petites et compactes, les liseuses électroniques sont idéales pour s'épargner l'encombrement d'une sélection de livres pour l'été. Ces bibliothèques de poche ont gagné des fonctionnalités depuis leur lancement à la fin des années 2000.

La liseuse : ici, Kindle Paperwhite Crédit : DR

La Kindle d'Amazon présente sans doute le meilleur rapport qualité-prix mais des modèles plus sophistiqués comme la Kindle Paperwhite ou la Kobo Forma offrent une expérience de lecture plus confortable et résistent à l'eau.

5 - Un stabilisateur pour smartphone

Avec son prix raisonnable (90 euros), le stabilisateur Vimble 2 de FeyiyuTech fonctionne avec tous les types de smartphone. Complet et efficace, il peut tour à tour faire office de perche à selfie, stabiliser vos photos et vidéos sur trois axes, zoomer ou suivre un visage grâce à son joystick multidirectionnel facile à manipuler.

Le stabilisateur Vimble 2 de FeiyuTech Crédit : FeiyuTech