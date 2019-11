publié le 21/11/2019 à 16:02

Quelques jours après le pic d’activité des Léonides, les 17 et 18 novembre, des centaines d’étoiles filantes devraient être visibles à l’oeil nu cette nuit. Selon Peter Jenniskens et Esko Lyytinen, deux astronomes spécialisés dans les pluies de météores, l’essaim des Alpha Monocérotides a en effet de grandes chances de connaître un sursaut d’activité particulièrement significatif dans la nuit du 21 au 22 novembre.

Le phénomène sera observable en France métropolitaine à l’oeil nu entre 4h50 et 5h50 en levant les yeux au ciel avec la Lune à l’Est de votre champ de vision. Le pic d’activité sera extrêmement bref et ne pourrait durer qu’une quinzaine de minutes. Il n’est pas nécessaire de se munir d’un équipement particulier pour profiter du spectacle, il faut juste s’éloigner de toute source de pollution lumineuse et espérer que le ciel soit dégagé.

Moins réputé que les Léonides, l’essaim des Alpha Monocérotides est actif chaque année mais il se caractérise généralement par une activité discrète et des sursauts extrêmement brefs. Il a déjà engendré quatre pics connus, visibles en 1925, 1935, 1985 et 1995. Ce dernier avait déjà été annoncé par Peter Jenniskens. A l’époque, près de 400 météores avaient traversé le ciel en une heure.

On ignore combien d’étoiles filantes seront observables cette nuit. Les scientifiques pensent que le taux horaire pourrait être de plusieurs centaines. Mais il est impossible de prédire précisément la densité des poussières traversées par la Terre car la comète d’origine des Alpha Monocérotides n’a pas encore été identifiée.