Une intelligence artificielle pour régler les conflits du quotidiens

publié le 02/02/2020 à 08:02

Depuis le 1er janvier 2020, les litiges d'un montant inférieur à 5.000 euros doivent obligatoirement faire l'objet d'une médiation avant de terminer devant le tribunal s'il n'y a pas d'accord. C'est dans ce cadre qu'intervient le site justice.cool qui s'aide d'une intelligence artificielle pour vous accompagner.

Dans un premier temps, une fois sur le site, le demandeur répond à un questionnaire sur son litige. Pour l'instant justice.cool ne traite que les différents touchant au droit du travail et au droit des transports (retards, annulation ou perte de bagages).

Par exemple, pour un vol retardé de plus de 4h, vous avez dû engager des frais d'hôtel, de restaurant. Le site va prendre tout les éléments en compte et va comparer votre demande avec d'autres décisions de justice pour des cas similaires. A la fin, vous obtenez un score de médiation, il vous indique la chance que vous avez d'obtenir gain de cause. Plus il est élevé, plus vous avez de bonnes raisons de continuer vos démarches.

La plateforme va alors organiser la mise en contact entre les deux parties. Le demandeur paye alors 36 euros au site qui va servir à faire la médiation. Si l'opposant accepte, la négociation va s'engager via un échange de messages. et l'intelligence artificielle va encore intervenir. Elle va analyser les messages et filtrer tout ce qui peut brouiller le discours, ce qui peut exprimer de la colère, de l'agressivité afin de ne laisser que des échanges uniquement factuels. Si vous êtes agressif, l'intelligence artificielle vous demandera de modifier votre texte.

A la fin de la négociation, s'il y a un accord, la plateforme rédige un contrat et l'envoie aux 2 parties. Elle met aussi une plateforme de paiement à disposition. S'il n'y pas d'accord, elle envoie une preuve de tentative de médiation. Avec ce document, le demandeur peut alors aller devant le tribunal pour régler son litige.