publié le 30/08/2018 à 18:11

Une fuite d'oxygène est survenue dans un vaisseau Soyouz amarré à la Station spatiale internationale (ISS) dans la nuit de mercredi 29 août à jeudi 30 août, annonce l'agence spatiale russe Roskomos. La micro-fissure, localisée sur le vaisseau MS-09, ne représente pas de danger pour l'équipage de la station pour le moment.



"Nous avons eu cette nuit une situation d'urgence sur l'ISS : une fuite d'oxygène et une chute de la pression. Des mesures ont été prises pour en découvrir l'origine", a déclaré le directeur de Roskomos, Dmitri Rogozine, cité par l'agence de presse Ria Novosti.

Les causes de la fuite sont encore floues. D'un côté, les agences spatiales affirment qu'il est dû à l'impact d'une météorite sur le fuselage extérieur de l'habitacle. Selon Etienne Ledolley, collaborateur du Cnes, le trou aurait également été créé, de l'intérieur, par une perceuse.

Oui, c'est un impact extérieur combiné à un trou de perceuse bien net. Il y a eu un problème dans lors de la fabrication du Soyouz, Mother Russia ne va pas être contente du tout. https://t.co/ULnXyAt6fx — Étienne Ledolley (@ELedolley) 30 août 2018

18 jours pour trouver une solution

La situation n'était néanmoins pas urgente : sur son blog, la Nasa mentionne que l'équipage n'a pas été réveillé lorsque les premiers signes de dépressurisation sont apparus au cours de la nuit "car il n'y avait aucun danger". Réveillés à leur "horaire normale", ils ont pu localiser l'origine de la fuite et colmater le trou à l'aide de Kapton, un ruban adhésif résistant aux hautes températures.



De son côté, M. Rogozine a affirmé que le vaisseau Soyouz "sera conservé après les réparations". Il ajoute également qu'"aucune sortie dans l'espace ne sera nécessaire pour les réparations", qui étaient encore en cours à 13 heures (heure de Paris), jeudi 30 août. À ce stade, la fuite avait largement diminué et donnait, selon les informations transmises par Houston, 18 jours à l'équipage pour trouver une solution plus pérenne.



Pour rappel, à l'intérieur de la station se trouvent les astronautes américains Drew Feustel, Richard Arnold et Serena Aunon-Chancellor, les cosmonautes russes Oleg Artemiev, Sergueï Prokopiev et l'Allemand Alexander Gerst. La station spatiale est en orbite autour de la Terre depuis 1998 à une vitesse de 28.000 km/h.