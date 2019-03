publié le 16/03/2019 à 10:02

Pour l'entreprise marseillaise, c'est une petite renaissance. Fondée à la fin des années 80, Avenir Telecom a déjà connu plusieurs vies dans le commerce de gros et à la tête d'un vaste réseau de vente de téléphones mobiles et d'accessoires.



Après un plan social et un redressement judiciaire, le groupe a amorcé un virage radical au début des années 2010 pour se concentrer sur la conception, le développement et la distribution de smartphones et d'accessoires en partenariat avec l'américain Energizer, dont il détient désormais la licence exclusive et mondiale avec l'ambition de capitaliser sur les points forts du numéro un mondial de la pile.

Avenir Telecom a fait sensation au dernier salon mondial du mobile (MWC) de Barcelone fin février avec une gamme complète de 26 produits estampillés Energizer, dont le premier smartphone Android doté d'une batterie de 18.000 mAh, le Power Max P18K Pop. Ce mobile à contre-courant de tous les standards du secteur promet jusqu'à une semaine d'autonomie : 50 jours en veille, 90 heures en appel continu, 48 heures en vidéo et 100 heures de musique.

Pour le président-fondateur d'Avenir Telecom, Jean-Daniel Beurnier, il était naturel que le partenariat avec Energizer accouche d'un tel produit hors-norme. "L'image liée à la pile et à l'autonomie d'Energizer correspond à un besoin réel identifié par les professionnels du secteur comme l'une des principales demandes des utilisateurs de smartphones", explique-t-il à RTL Futur.

Une autonomie record

La capacité de la batterie du Power Max est quatre fois supérieure à celle des smartphones les plus endurants du marché. "C'est une très grosse batterie qui peut aussi être utilisée pour recharger un PC ou un Mac par charge USB-C rapide", poursuit le PDG. Le smartphone peut faire office de batterie externe ou de téléphone de secours. "C'est un outil complémentaire qui correspond aux nouveaux besoins", souligne-t-il.



Le groupe assure avoir mis les bouchées doubles pour garantir la sécurité de l'appareil. Il y a deux ans, Samsung avait perdu plusieurs milliards de dollars après les explosions à répétitions du smartphone Galaxy Note 7 dont la batterie affichait seulement 3.500 mAh, une capacité six fois moindre que le PowerMax 18K Pop. "Nous avons énormément travaillé avec nos ingénieurs sur la gestion et l'autonomie de la batterie et tout le logiciel permettant de maîtriser la charge et la décharge pour éviter toute surchauffe", affirme Jean-Paul Beurnier.



Energizer et Avenir Telecom ont évidemment dû faire quelques concessions pour intégrer cette autonomie d'exception dans un smartphone. Le design du Power Max P18K Pop ne fait pas dans la dentelle. La marque annonce pas moins de 470 grammes sur la balance et 17 mm d'épaisseur, soit un centimètre de plus que l'iPhone XS Max. Une estimation qui semble légèrement minorée. Dans les faits, l'épaisseur de l'appareil est plus proche de celle de trois iPhone et demi.

Le dernier smartphone d'Energizer est particulièrement épais Crédit : RTL

Un marché de niche aux débouchés mondiaux

Ces dimensions extraordinaires et l'autonomie record de l'appareil lui ont valu un succès médiatique inespéré à Barcelone où il a tenu la dragée haute aux smartphones pliables et à la 5G. "Nous voulions marquer le coup médiatique mais nous avons aussi un objectif de ventes", explique Jean-Paul Beurnier. "Pour cela, le smartphone intègre aussi les dernières technologies avec trois caméras à l'avant, deux à l'arrière, un écran de 6,1 pouces FHD+ et 128 Go de mémoire".



Le Power Max 18K Pop sera vendu dans le courant de l'été au prix de 599 euros. Avenir Telecom vise un marché mondial, plutôt le Moyen-Orient et l'Asie, et des utilisateurs susceptibles de partir régulièrement en trek, dans le désert, ou de passer beaucoup de temps en déplacements professionnels. "C'est un marché de niche, mais la téléphonie est un marché gigantesque. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs", assure le PDG.



En plus du Power Max, vingt-cinq produits ont été présentés à Barcelone dans quatre gammes mettant chacune l'accent sur l'énergie, la durabilité et des fonctions innovantes comme un smartphone à caméra pop-up avec deux objectifs à l'avant ou un smartphone pliable encore au stade de prototype. Le groupe vise aussi le marché africain à travers un partenariat avec KaiOS, le système d'exploitation soutenu par Google optimisé pour les téléphones mobiles dotés de faibles capacités.