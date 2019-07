Une éclipse partielle de Lune bientôt visible en Europe

publié le 02/07/2019 à 20:33

Cela se produit quand la Lune entre dans l'ombre de la Terre. Le 16 juillet, une éclipse lunaire pourra être observée dans le ciel de toute l'Europe. L'événement spatial devrait débuter très tôt. Ce qui ne permettra pas de voir le début de l'éclipse, puisque le Soleil ne sera pas coucher, explique Futura Sciences.

En revanche, les Français pourront observer le changement d'aspect de la Lune, qui devrait débuter vers 22 heures. Près des deux tiers de la surface de Lune seront éclipsés à 23 heures 30, avant de progressivement sortir de l'ombre.

Contrairement aux éclipses solaires, les éclipses lunaires peuvent être observées à l’œil nu. Ces événements sont assez réguliers, mais offrent à chaque fois des vues magnifiques de la Lune. Certaines sont connues sous le nom de "Lune de sang" ou "Lune cuivrée".

En attendant de découvrir ce spectacle grandiose, Le Chili sera mardi 2 juillet le témoin privilégié d'une éclipse totale de soleil, qui sera aussi visible dans une grande partie du Pacifique ainsi qu'en Argentine.

Le phénomène commencera à 13H01 (17H01 GMT) dans l'océan Pacifique et la bande d'obscurité totale, large de plus de 150 km, atteindra les côtes chiliennes à 16H38 (20H38 GMT), puis traversera le sud de l'Argentine, selon la Fondation chilienne d'astronomie.

Le passage de l'ombre de la Lune, qui va s'interposer entre le Soleil et la Terre, va entraîner plus de deux minutes d'obscurité totale en plein jour, et la température devrait baisser de trois à quatre degrés.

Cette combinaison d'images montre la lune à différents stades d'une éclipse lunaire, appelée la lune de sang super bleue, à Sintra au début de la journée du 21 janvier 2019. Crédit : JOSE MANUEL RIBEIRO / AFP