Une éclipse de lune par la pénombre prévue ce vendredi

publié le 10/01/2020 à 19:12

C'est la première éclipse lunaire de l’année 2020. Ce vendredi 10 janvier, une éclipse pénombrale, c'est-à-dire lorsque la Lune traverse la pénombre de la Terre, se produira dans le ciel français. En effet, l'Hexagone se trouvera dans la zone de visibilité de cette éclipse qui durera quatre heures et dont le pic aura lieu à 20h10 en France métropolitaine.



Comme le rapporte Numerama, les férus d'astronomie risquent d'être déçus car le phénomène restera malgré tout difficilement perceptible à l’œil nu. En effet, contrairement à une éclipse ombrale où la Lune disparaît partiellement ou totalement dans le cône d’ombre de la Terre, l’éclipse pénombrale n’occulte pas totalement l'astre.

"Pendant une éclipse solaire, le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre. La Lune a eu le temps de faire un demi-tour autour de la Terre", explique à Numerama Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris. À l'inverse, lors de l'éclipse pénombrale, la Lune passe en effet dans la pénombre de la Terre, c’est-à-dire la région qui entoure la zone d’ombre totale projetée par la Terre, mais le satellite reste éclairé par la lumière du soleil.

Seule une diminution de la luminosité de la Lune et des ombres à sa surface

Ainsi en pratique, seule une diminution de la luminosité de la Lune et des ombres à sa surface seront détectables pour les amateurs d'éclipse lunaire. L'éclipse se produit par ailleurs au moment où la Lune est pleine, un moment où des taches sont de toute façon visibles à sa surface.

L'éclipse durera 4 heures et 4 minutes exactement en France métropolitaine, de 18h07 à 22h12 avec un pic à 20h10 selon A Tour in the Solar System, le site du programme de l’Union européenne FP7 ESPaCE.