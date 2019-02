publié le 27/02/2019 à 10:20

C'est un projet américain. Les 6 premiers satellites seront lancés ce soir par une fusée Soyouz. À terme, jusqu'à 900 satellites tourneront au-dessus de nos tête à plus de 1.000 kilomètres d'altitude. Ils permettront d'avoir accès à l'internet à haut-débit, quel que soit l'endroit où on se trouve. Pas un centimètre du globe ne sera inaccessible.



"Que ce soit au Pôle sud, au Pôle nord, au milieu des déserts et même au milieu des océans (...) vous aurez en permanence plusieurs satellites au-dessus de vous, et vous aurez donc l'accès à internet où que vous soyez", explique Lionel Suchet, directeur général délégué du Centre national d'études spatiales (Cnes).

Pour mener à bien ce projet, Airbus a dû innover dans la conception de ces petits satellites de 150 kilos. Leur fabrication sera faite à la chaîne, très loin d'une conception classique. "Un satellite de télécom' classique, il faut à peu près un an et demi pour le fabriquer. Là on parle d'une chaîne de fabrication, conçue à Toulouse, qui va permettre de sortir 1 à 2 satellites par jour. Donc on voit le gap, la rupture de cette innovation".

La constellation Oneweb devrait être complète en 2027. De son côté, Google a aussi son projet qui comprendra 4.000 satellites...