publié le 07/03/2019 à 21:10

C'est une véritable révolution dans le monde médical et notamment pour les patients souffrant de brûlures, une bio-imprimante 3D est désormais capable de créer de la peau et de la greffer directement sur la plaie du patient. Elle a été mise au point par des chercheurs du Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (Caroline du Nord, États-Unis). L'appareil est d'autant plus révolutionnaire qu'il est mobile. Les greffes pourront donc se faire directement chez les patients.



Pour recréer la texture si particulière de la peau, les scientifiques ont inventé une encre composée de substrat d'hydrogel et de cellules de peau. Cette encre est placée dans l'imprimante 3D qui va scanner et analyser la plaie à soigner. L'appareil saura exactement où placer les cellules, couche par couche.

"L'aspect unique de cette technologie est la mobilité du système et la capacité de gérer sur place les plaies étendues en les scannant et en les mesurant afin de déposer les cellules directement là où elles sont nécessaires pour créer la peau", explique Sean Murphy, professeur assistant au Wake Forest Institute.

Des essais cliniques sur l'homme à venir

Des essais cliniques sur l'homme doivent être réalisés avant que la pratique se généralise. L'équipe de chercheurs doit également vérifier que la nouvelle peau ne sera pas rejetée par le patient.



"Cette technologie pourrait éliminer le besoin de greffes cutanées douloureuses qui causent une défiguration supplémentaire aux patients souffrant de plaies ou de brûlures importantes. Une bio-imprimante mobile capable de traiter sur place les plaies étendues pourrait aider à accélérer la prestation des soins et réduire les coûts pour les patients" explique Anthony Atala, directeur de l'Institut.