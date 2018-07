publié le 26/01/2018 à 18:25

Emma Yang était encore une enfant quand sa grand-mère est devenue de plus en plus distraite. Née à Hong Kong, elle a déménagé à l'âge de 10 ans pour suivre son père ingénieur informatique et sa mère mathématicienne à New York. Elle parle régulièrement avec sa grand-mère au téléphone. Mais les troubles de la mémoire causés par la maladie d'Alzheimer se sont aggravés au fil des ans. Et les conversations téléphoniques sont devenues de plus en plus compliquées.



La jeune chinoise, qui a appris à coder dès son plus jeune âge, a alors mis ses compétences au service de cette cause pour changer la vie de sa grand-mère et de toutes les personnes souffrant de cette maladie. Son histoire a été rapportée récemment dans les colonnes du site américain Fast Compagny.

Aujourd'hui âgée de 14 ans, Emma Yang développe Timeless, une application avec laquelle elle espère faciliter le quotidien des patients atteints d'alzheimer en leur permettant de se souvenir de leurs proches. L'application utilise la reconnaissance faciale pour identifier les visages. Si le malade ne parvient pas à se rappeler qui est la personne en face de lui, il peut la prendre en photo pour faire apparaître son nom et le lien qu'il entretient avec elle.

Aider les malades à ne pas oublier leur entourage

Timeless fait aussi office d'agenda pour mettre en avant les événements importants du quotidien des malades et les photos des personnes concernées. L'application sert également de rappel. Si l'utilisateur essaie d'appeler la même personne à plusieurs reprises, un message lui indiquera qu'elle a déjà essayé il y a cinq minutes. Enfin, un onglet répertoire compiles toutes les informations pratiques des contacts.



Timeless est encore au stade du développement. Un financement participatif est en cours sur la plateforme IndieGogo. Remarquée lors de plusieurs concours technologiques et membre de la prestigieuse Académie des sciences junior de New York, Emma Yang a reçu le soutien de l'entreprise technologique américaine Kairos, spécialisée dans la reconnaissance faciale. L'application est élaborée avec des médecins spécialisés dans les troubles de la mémoire. Elle doit être testée prochainement auprès de patients souffrant d'Alzheimer.



"Il n'y avait d'application sur le marché pour aider réellement les patients atteints de la maladie d'Alzheimer au quotidien", a confié Emma Yang à Fast Compagny. "Les gens pensent souvent que ça ne va pas les aider ou que les personnes âgées ne savent pas utiliser la technologie. Mais je pense que si vous leur présentez de façon pédagogique, ça peut réellement leur changer la vie".

> Changing the world with code | Emma Yang | TEDxFoggyBottom

Des objets connectés et des applications pour aider les malades

Emma Yang n'est pas tout à fait la première à élaborer des stratégies pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, qui affecte près de 50 millions de personnes à travers la planète, dont un million en France. Des objets connectés ont été imaginés pour faciliter leur quotidien. Le pilulier connecté permet par exemple aux patients de ne pas oublier de prendre leurs médicaments grâce à des signaux sonores et visuels. Le pilulier est rempli par le pharmacien et les proches du patients peuvent être notifiés de la prise des médicaments par SMS.



Dans la même perspective, des montres connectées peuvent être utilisées pour prévenir les chutes des personnes âgées et indiquer à leurs proches lorsqu'elles quittent un périmètre de déplacement déterminé. Des applications comme WatchHelp peuvent aussi favoriser l'autonomie des personnes souffrant de troubles cognitifs en organisant leur quotidien en programmes séquentiels dont les différentes étapes sont rappelées par des messages, des signaux sonores et des vibrations sur un smartphone ou une montre.



En 2015, une équipe de Samsung en Tunisie avait mis au point une application visant à stimuler la mémoire des personnes souffrant d'Alzheimer en leur rappelant l'identité de leurs proches et les événements importants de leur vie en utilisant des photographies commentées. L'application utilise la technologie Bluetooth pour afficher des photos légendées sur le mobile du patient lorsqu'ils sont à proximité.

> BACKUP MEMORY

La France n'est pas en reste dans l'aide aux malades d'Alzheimer. La start-up lyonnaise Lili Smart a lancé récemment un kit connecté permettant de soulager l'anxiété des patients et de leurs proches. Composé d'une montre, de capteurs à placer au domicile et d'une application, le dispositif utilise une intelligence artificielle pour surveiller l'activité du patient et déterminer s'il se conduit d'une façon anormale. Dans les Bouches-du-Rhône, la start-up Swap a mis au point un porte-clefs GPS capable de donner la localisation de son propriétaire et d'envoyer une notification s'il dépasse un secteur autorisé.