Un étrange iceberg de forme rectangulaire observé par la Nasa

et AFP

publié le 23/10/2018 à 13:53

Prise par la Nasa lors du survol de la barrière de Larsen, en Antarctique, elle montre un iceberg parfaitement rectangulaire. Cette masse de glace à la forme étrange, photographiée dans le cadre de l'opération IceBridge qui suit l'évolution de la banquise et des glaciers, semble avoir été découpée par une machine.



La Nasa nous explique pourtant que cet iceberg est en fait complètement naturel. Ce type d'iceberg a la particularité d'être formé par des blocs de glaces "larges, plats et longs comme des tartes", détaille Kelly Brunt, scientifique à la Nasa et à l'Université du Maryland, à Live Science.

Ces "icebergs tabulaires", de leur véritable appellation, se forment dans le cadre d'un processus qui ressemble un peu à un ongle qui devient trop long et finit par se fissurer. D'où leur forme géométrique. Selon la scientifique, la dimension de cet iceberg n'est pas connue, mais devrait mesurer probablement plus d'un kilomètre de large. Comme la plupart des icebergs, celui-ci posséderait également 90% de sa masse sous l'eau.

La Nasa a également pu déduire, par l'observation de la photo, que cet iceberg s'est détaché récemment : ses bords encore vifs suggèrent que le vent et la mer n'ont pas eu le temps de le décomposer. Malgré cela, Kelly Brunt déconseille d'y mettre les pieds : nul ne connaît son épaisseur et son état de fragilité. Mieux vaut donc s'émerveiller à distance.

L'iceberg tabulaire, observé par la Nasa dans le cadre de l'opération IceBridge qui suit l'évolution de la banquise et des glaciers Crédits : Twitter @NASA_ICE | Date : 23/10/2018 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > L'iceberg tabulaire, observé par la Nasa dans le cadre de l'opération IceBridge qui suit l'évolution de la banquise et des glaciers Crédits : Twitter @NASA_ICE | Date : La Nasa a également observé un iceberg triangulaire dans la mer de glace Crédits : Twitter @NASA_ICE | Date : 1 / 1 < > +