Un concours vous propose de diffuser votre voix sur la planète Mars

publié le 03/04/2019 à 03:07

Vous rêvez d'envoyer le son de votre voix ou un message audio sur Mars ? Vous avez jusqu'au 20 avril pour tenter votre chance en vous portant candidat, à l'occasion de la préparation de la mission Exomars 2020.



L'Agence spatiale européenne (ESA) lance en effet un concours ouvert aux "citoyens de la planète Terre", indique-t-elle sur son site. Onze fichiers audio de 30 secondes seront sélectionnés pour être envoyés sur la planète rouge avec la mission. Un seul sera rediffusé sur Terre, et servira à tester un instrument scientifique.

Une fusée russe Proton-M doit quitter la Terre mi-2020 pour rejoindre Mars en 2021. Elle emportera une plateforme d'atterrissage russe ainsi qu'un robot mobile européen qui tentera de trouver des signes de vie passée sur Mars en forant la surface. La plateforme nommée Kazachok comprendra notamment un instrument tchèque qui va chercher à déterminer si il y a des éclairs sur Mars, en mesurant des fluctuations du champ magnétique dans la gamme des fréquences audibles.

Nous préférons des messages originaux et ceux qui porteront un message valable pour le monde actuel et pour l'humanité Organisateurs du concours de l'Agence spatiale européenne. Partager la citation





"Nous avons besoin de stocker des données test dans la mémoire de l'instrument pour les rediffuser sur Terre et vérifier qu'il fonctionne bien", explique Ondrej Santolik, chercheur principal sur l'instrument. "Plutôt que de prendre des données au hasard, nous en avons profité pour en faire une opération de sensibilisation du public" à la mission, poursuit-il.



Ce concours "est une façon créative de s'assurer que l'instrument marche bien. Nous espérons qu'il va donner envie à beaucoup de gens de nous rejoindre dans notre quête de traces de vie sur Mars", déclare Jorge Vago, le responsable scientifique du robot mobile d'Exomars, nommé Rosalind Franklin. Les Terriens intéressés doivent envoyer leur candidature et leur fichier audio sur le site mars.vesmir.cz, du journal scientifique tchèque Vesmir.



"Vous pouvez enregistrer n'importe quoi, de la musique avec des paroles, des messages ou des sons simples. Nous préférons des messages originaux et ceux qui porteront un message valable pour le monde actuel et pour l'humanité", expliquent les organisateurs sur ce site. "Messages offensants, vulgaires ou banals" s'abstenir, précisent-ils.