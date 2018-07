Un bug sur des smartphones Samsung partage des photos privées au hasard

publié le 03/07/2018 à 12:06

Samsung a un problème avec l'application de messagerie de certains de ses smartphones. De nombreux clients de la marque sud-coréenne ont constaté que leur téléphone avait partagé des photos privées stockées dans la mémoire de leur appareil à certains de leurs contacts sans les prévenir, ni demander leur autorisation. Le bug affecte principalement des Galaxy Note 8, Galaxy S9 et Galaxy S9+, les trois modèles les plus haut de gamme du fabricant, et l'application Samsung Messages, le service de messagerie SMS/MMS par défaut des appareils Galaxy.



Des témoignages convergeants publiés sur Reddit et sur les forums officiels de Samsung font état de plusieurs situations pour le moins embarrassantes. Certains utilisateurs ont vu l'intégralité de leur bibliothèque envoyée depuis l'application de messagerie. Pour d'autres, il s'agissait des photos les plus récentes ou de photos qui avaient déjà été partagées à certains de leurs contacts.

Dans tous les cas, le journal des messages ne contenait aucune trace de ces envois. Les utilisateurs ont seulement été prévenus par les destinataires des messages. "La nuit dernière, vers 2h30, mon GS9+ a envoyé ma galerie entière à une copine pendant que je dormais et il n'y avait aucune trace de ces messages dans l'application", a ainsi constaté un internaute.

Samsung a reconnu l'existence du problème auprès de la presse américaine mais n'a pas encore avancé d'explication officielle. Selon certains utilisateurs, une mise à jour de l'application Samsung Messages visant à activer le support des messages au format RCS serait à l'origine du bug. Ce standard défendu par Google et de nombreux opérateurs est appelé à enrichir le protocole SMS avec des fonctions issues des messageries modernes.



Une solution provisoire permet de se prémunir du problème en attendant que Samsung déploie un correctif. Rendez-vous dans les paramètres du smartphone, dans les "Applications" puis sélectionnez "Samsung Messages" afin de désactiver "l'accès au stockage" de l'appareil dans les "permissions" de l'application. Il est aussi possible d'utiliser un autre service de messagerie.