Comment un bout de Terre s'est retrouvé sur la Lune

publié le 30/01/2019 à 18:46

C'est peut-être la plus vieille roche terrestre jamais identifiée à ce jour. Et elle a été retrouvée sur la Lune. Il y a cinquante ans, en 1971, les astronautes de la mission Apollo 14 ont ramené de leur voyage sur le satellite naturel de la Terre des échantillons de roche lunaire, dont un petit morceau de pierre qui pourrait porter en lui certaines clés de compréhension des premiers temps du système solaire.



Selon une étude publiée le 24 janvier dans la revue Earth and Planetary Science Letters, ce morceau de Lune ramené par les astronautes Alan Shepard, Stuart Roosa et Edgar Mitchell serait en fait un fragment de Terre, une relique de notre planète éjectée il y a quatre milliards d'années lors de l'Hadéen, l'époque géologique très mouvementée pendant laquelle la Terre s'est formée.

Les conclusions des scientifiques Alexander Nemchin et Jeremy Bellucci se fondent sur le fait que cet agrégat de roche volcanique conservé depuis 1971 à côté du Centre spatial Lyndon B. Johnson à Houston comporte un fragment plus clair (indiqué par une flèche ci-dessous) dans lequel ils ont trouvé la trace de cristaux de minéraux, comme le quartz et le zircon, que l'on retrouve habituellement sur la Terre mais beaucoup plus rarement sur la Lune.

L'échantillon lunaire ramené sur Terre par la mission Apollo 14 en 1971 Crédit : https://newsroom.usra.edu

Un témoin des premiers temps de la Terre

Pour en avoir le coeur net, les scientifiques ont fait analyser un prélèvement de zircon, connu pour garder les traces des conditions dans lesquelles il s'est formé à travers les âges. L'étude leur a permis de déterminer qu'il provenait d'un magma dont la température et la teneur en oxygène sont plus proches des profondeurs terrestres que des sous-sols lunaires. Le bout de roche se serait ainsi développé il y a quatre milliards d'années à 20 kilomètres sous la surface de la Terre.



Selon les scientifiques, cette roche a été éjectée de la Terre lors de l'impact d'un grand astéroïde ou d'une comète il y a quatre milliards d'années, une époque où des bombardements intenses ont façonné le système solaire, alors âgé d'environ 600 millions d'années.

Vue d'artiste de la Terre à l'époque Hadéenne Crédit : Simone Marchi

L'impact aurait projeté dans l'espace des matériaux terrestres à travers l'atmosphère primitive de la Terre. Ces derniers seraient ensuite entrés en collision avec la surface de la lune, alors trois fois plus proche de la Terre qu'elle ne l'est actuellement. Puis un impact d'astéroïde l'aurait ramené à la surface de la Lune il y a 26 millions d'années.



Si ces hypothèses se confirment lors de l'analyse de futurs échantillons, les scientifiques ont bon espoir de remonter le fil du passé évanoui de la Terre en étudiant la surface de la Lune et sa bonne mémoire des premiers temps du système solaire. "C'est une extraordinaire découverte qui permet de dresser un meilleur tableau des débuts de la Terre et du bombardement qui a modifié notre planète à l'aube de la vie", s'est enthousiasmé l'un des auteurs de l'étude.