Un bandeau pour se protéger à vélo

publié le 25/12/2017 à 08:52

Si vous avez trouvé un vélo sous le sapin, voici deux accessoires pour assurer votre sécurité à deux roues.



Le Blaze Laserlight est un système d'éclairage qui se fixe sur le guidon de son vélo et qui est très utile dès la nuit tombée. Il permet de prévenir de votre présence. Le piéton qui s'apprête à traverser ou la voiture qui vous précède va comprendre que vous approchez avec quelques secondes d'avance.

L'idée quand vous êtes en approche est en effet d'attirer l'attention sur vous. Pour cela ce système d'éclairage projette au sol un grand pictogramme - il représente un vélo vert - qui vous précéde d'environ 6 mètres. Si un piéton s'apprête à traverser sans vraiment regarder à droite et à gauche, son oeil sera attiré par ce dessin sur sur le sol. Idem pour une voiture. Le conducteur en regardant dans son rétro sera prévenu à l'avance de votre approche.

> BTS - Citi Bike - Blaze Laserlight

Le Blaze Laserlight a été testé sur les Vélibs londonniens avec un certain succès. Les conducteurs de bus l'ont trouvé très pratique. Ce système vient d'être adopté par les Vélibs new yorkais.



Le Blaze Laserlight coûte entre 130 et 150 euros.



Le bandeau Okyl a été mis au point par les ingénieurs du laboratoire iCube de l'Université de Strasbourg en collaboration avec la Fondation Maif. Ces scientifiques sont spécialisés en biomécanique et ils étudient notamment les traumatismes crâniens lors des chutes à vélo.



Pour mettre au point ce bandeau, ils sont partis d'une constatation : seulement 1 cycliste sur 5 porte un casque quand il se déplace à vélo. Or même à petite vitesse, une chute peut être extrêmement grave voire mortelle. Les études réalisées par ces scientifiques ayant démontré que les deux zones les plus touchées lors de chutes sont le front et les zones temporales, ils ont donc mis au point ce bandeau qui les protègent.



Il a fallu deux ans de travail pour le mettre au point. Sa composition exacte reste secrète mais le matériau utilisé ressemble à du caoutchouc. Son épaisseur est de 13 mm et il protège jusqu'à 16/18 km/h.



Il protège certes moins qu'un casque (jusqu'à 20km/h) mais il est mieux accepté par les utilisateurs. Il ne pèse qu'une centaine de grammes, et se met dans la poche quand on ne l'utilise pas. Donc, plutôt que de ne rien mettre, il est préférable de porter ce bandeau quand on ne veut pas mettre de casque.



Le bandeau Okyl coûte une cinquantaine d'euros