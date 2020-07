Un astéroïde va passer proche de la Terre ce vendredi

Crédit : HO / NASA/Goddard/University of Arizona / AFP

publié le 24/07/2020 à 18:49

Ce vendredi 24 juillet, un astéroïde de 130 à 290 mètres de diamètre, devrait passer "proche" de la Terre selon la Nasa. Cet astéroïde baptisé "2020 ND", a deux classifications à la Nasa, NEO et PHA. NEO, signifie "Near-Earth Object", c'est-à-dire qu'il est astronomiquement proche de nous et qu'il croise l'orbite de la Terre.

La deuxième classification est en revanche plus inquiétante. 2020 ND fait partie des PHA, "Potentially Hazardous Asteroids", comprenez "Astéroïdes potentiellement dangereux". C'est le site Business Insider qui alerte sur ce passage de l'astéroïde prévu ce vendredi 24 juillet. La Nasa rappelle cependant sur son site qu'un passage "proche astronomiquement peut être très éloigné en termes humains : des millions voire des dizaines de millions de kilomètres".

Pas de panique donc, d'autant que ND 2020 est déjà passé cinq fois non loin de la Terre (astronomiquement). Cet astéroïde suit en fait l'orbite du Soleil ce qui l'approche parfois de la Terre.