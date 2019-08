publié le 05/08/2019 à 15:20

Un peu plus d'un mois après le passage surprise de l'astéroïde "2019 OK", une nouvelle planète mineure approche de la Terre et devrait passer à proximité de notre planète, le 10 août prochain. Cet astéroïde est plus grand que l'Empire State Building, avec ses quelque 570 mètres de diamètre (1.870 pieds).



Aucun risque pour la Terre néanmoins. La situation est "plus ou moins bénigne", selon les experts de la Nasa interrogés sur CNN. L'astéroïde, malgré sa taille impressionnante, a un format "modéré". Environ six objets de sa taille s'approchent chaque année de notre planète. Le système solaire comprend, lui, plusieurs centaines d'astéroïdes plus grands que celui-ci.

Si "2006 QQ23" est bien sous contrôle, ses déplacements sont connus depuis 1901 et jusqu'à 2020. Les craintes de la Nasa sont ailleurs. Kelly Fas, une scientifique de l'agence spatiale américaine, a expliqué que l'inquiétude principale des spécialistes sont les objets célestes "dont on n'a pas connaissance" et qui pourraient surprendre tout le monde, comme "2019 OK" il y a quelques semaines. Ceux-là, s'ils se dirigeaient vers la Terre, pourraient rendre impossible une opération de déviation.

2006 QQ23 approche de la Terre le 20 août 2019 Crédit : Copie d'écran / NASA