publié le 11/06/2019 à 19:57

Jeudi 6 juin, l'agence spatiale européenne (Esa) a réactualisé sa "risk list" dans laquelle elle fait l'inventaire de tous les astéroïdes ayant une probabilité supérieure à zéro de toucher la terre.



L'astéroïde Apollon 2006 QV89 est classé quatrième. Il se rapprochera à environ 6,7 millions de kilomètres de notre planète et a une chance sur 7.299 de s'y heurter le 9 septembre 2019. Soit un risque en dessous de 0,02%.

Découvert en août 2006 par le Catalina Sky Survey, un observatoire en Arizona, l'astéroïde mesure 40 mètres de diamètre. Par comparaison, l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures il y a 66 millions d'années s'étendait en longueur sur 10 kilomètres. L'ESA surveille tout de même de près son trajet.

Dévier les astéroïdes ?

Pour l'instant, le plus haut risque d'impact connu concerne l'astéroïde 2009 FD. Il a une chance sur 694 d'entrer en collision avec la terre le 29 mars 2185.



Et si le danger reste minime, la Nasa et ses partenaires internationaux anticipent. En cas de collision certaine, plusieurs scénarios sont possibles. La population peut être évacuée, ou l'on peut lancer un appareil vers l'astéroïde pour le dévier. En 2022, avec la mission Dart, la Nasa va tester cette idée sur un vrai astéroïde de 150 mètres.