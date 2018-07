This smartphone 'airbag' will protect your phone from breaking

publié le 29/06/2018 à 16:11

Bientôt fini les écrans de téléphone cassés ? Agacé par les protections trop épaisses et inefficaces, Philip Frenzel, étudiant allemand à l'université d'Aelen, a mis au point une coque qui devrait en intéresser plus d'un, puisqu'elle ferait office d'airbag pour le téléphone.



Huit lamelles en métal et plastique viennent se loger derrière cette coque 2.0 et se déploieraient quand une chute est détectée, rapporte Numerama. Une fois sorties, elles empêchent le smartphone de toucher le sol et protègent ainsi l'écran mieux qu'une coque classique.

L'étudiant a déposé un brevet pour son invention et compte bien la commercialiser. Toutefois, la coque est pour l'instant trop importante en termes de taille et nécessite de fait, encore quelques ajustements. Mais une fois le produit finalisé, la suite de l'aventure pourrait se faire via crowdfunding. À suivre.