publié le 02/01/2019 à 19:54

2019 commence sur les chapeaux de roues pour la Nasa, en passe d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'exploration spatiale. L'agence américaine a célébré le Nouvel An avec le survol historique par sa sonde New Horizons d'Ultima Thule aux confins du système solaire. Situé à quelque 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, il s'agit de l'objet céleste le plus éloigné et peut-être le plus ancien jamais observé de près. Son étude pourrait nous permettre de faire la lumière sur le mystère de la formation des planètes.



La sonde a récolté près de 900 images en quelques secondes lors de son survol de l'astre glacé mardi. Les images et données ont commencé à arriver dans la foulée, au compte-gouttes, en raison de la distance de la sonde et de la faiblesse du débit de son antenne.



Une première photo de l'astéroïde a été publiée par la Nasa mardi. Capturée lors de la phase d'approche, le 31 décembre au soir, elle dévoile un objet de petite taille (une trentaine de kilomètres de longueur pour quinze de large) semblant avoir une forme de quille de bowling. La Nasa n'exclut pas que l'astéroïde soit en fait constitué de deux objets en orbite chacun autour de l'autre.



¿First image of #UltimaThule! ¿At left is a composite of two images taken by @NASANewHorizons, which provides the best indication of Ultima Thule's size and shape so far (artist’s impression on right). More photos to come on Jan 2nd! https://t.co/m9ys0VhmLA pic.twitter.com/qZu0KL8uJB — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) January 1, 2019

Une ou plusieurs images plus détaillées de l'astéroïde doivent être publiées par la Nasa ce mercredi 2 janvier. L'agence américaine a donné rendez-vous au public sur son site à partir de 14 heures (heure locale), soit 20 heures (heure de Paris) pour une conférence de presse très attendue.

> NASA Live: Official Stream of NASA TV

Environ 20 mois pour récupérer toutes les données

L'enjeu de cette mission dans les tréfonds du Système solaire est de comprendre comment les planètes se sont formées. Ultima Thule, découvert en 2014 par le télescope spatial Hubble, se trouve dans la ceinture de Kuiper, un vaste disque cosmique reliquat de l'époque de la formation des planètes que les astronomes appellent parfois le "grenier" du système solaire.



Les scientifiques ont décidé d'envoyer New Horizons l'étudier, après que la sonde eut accompli en 2015 - neuf ans après son lancement - sa principale mission: envoyer des images extrêmement détaillées de Pluton et son impressionnant corps gelé. Mieux connaître cet astre primitif pourrait nous permettre de remonter le fil de la genèse du Système solaire il y a près de 4,5 milliards d'années. Il faudra environ vingt mois pour récupérer les données enregistrées lors du survol du Nouvel an. Ensuite, New Horizons pourra partir étudier une autre cible.