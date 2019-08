publié le 03/08/2019 à 08:25

Les enceintes Bluetooth ont le vent en poupe. Depuis le début des années 2010, les enceintes sans-fil sont l'un des succès les plus éclatants de l'audio nomade. Faciles à transporter, résistantes à l'eau et à la poussière, elles se sont imposées comme le compagnon indispensable pour sonoriser un week-end entre amis en plein air ou des vacances au bord de l'eau.

De 30 à 300 euros, il y en a pour tous les prix. Mais toutes les références ne rendront pas honneur à vos musiques préférées. En raison de leur format, la plupart des enceintes ne permettent pas une restitution stéréo. Et la puissance se fait souvent au détriment des basses. Pour profiter d'un son de qualité, comptez plus d'une centaine d'euros.

Plusieurs critères sont à prendre en compte avant l'achat. Êtes-vous à la recherche d'une enceinte compacte, manipulable à une main ou privilégiez-vous un haut-parleur délivrant un son flatteur pour les oreilles ? Comptez-vous l'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur ? L'étanchéité et l'autonomie sont alors des facteurs clés.

Enfin, certains modèles se démarquent de la concurrence grâce à des fonctionnalités inédites, comme la possibilité d'associer plusieurs enceintes d'une même gamme pour profiter d'un son plus puissant et plus équilibré ou l'intégration d'un assistant vocal pour la piloter à la voix.

Le bon compromis

Pour 99 euros, l'Ultimate Ears Wonderboom 2 constitue un très bon rapport qualité-prix avec son format compact, son son sphérique, son autonomie de 20 heures et sa résistance à l'eau IP67 qui permet de l'immerger dans la piscine. Elle dispose aussi d'un mode "plein air" pour booster le volume de ses basses et peut être associée à d'autres enceintes de la marque pour délivrer un son plus puissant.

L'enceinte UE WonderBoom résiste à une immersion de un mètre pendant trente minutes Crédit : Ultimate Ears

Moins abordable (249 euros), la Libratone Zipp Mini 2 est l'enceinte la plus fonctionnelle du marché avec ses nombreuses commandes tactiles, ses LED, son adaptation à l'acoustique de la pièce, l'intégration de l'assistant Alexa et de Spotify Connect et sa compatibilité Airplay 2 et WiFi. Elle délivre en plus un son riche et profond et dispose d'une bonne autonomie.

Pour faire du bruit

Pour 199 euros, l'Ultimate Ears Megaboom 3 offre un volume sonore plus important (90 dBA) pour une quinzaine d'heures d'autonomie mais elle est beaucoup moins facile à transporter avec un peu moins d'un kilo sur la balance.



Souvent citée comme la référence du genre, la Bose SoundLink Revolve+ allie qualité sonore irréprochable, format compact et une quinzaine d'heures d'autonomie pour un prix un peu plus important que ses concurrentes (299 euros). Mais attention à ne pas la placer trop près de la piscine, elle ne résiste qu'aux projections d'eau.

À glisser dans la valise

À moins de 50 euros, la JBL Clip 3 est l'enceinte sans-fil idéale pour un encombrement minimal avec ses dimensions XXS de 13,7x9,7x4,6 cm et ses 220 grammes. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles sur le plan sonore. Son format miniature est seulement suffisant pour sonoriser de petits espaces.

La SoundLink Micro de Bose délivre un son étonnant pour son format compact Crédit : Bose

Autre poids-plume (290 g), la Bose Soundlink Micro (120 euros) vous surprendra avec la puissance et le volume du son délivré par son boîtier compact qui bénéficie également d'une résistance à l'eau IPX7, mais son autonomie est un peu en retrait (6/7h).



Enfin, la BeoPlay A1 (200 euros) ravira les audiophiles avec son son puissant à 360 degrés inattendu pour une enceinte aussi contenue et son autonomie longue durée qui tient quasiment une journée. Mais elle n'est pas stéréo, à moins de l'associer à une seconde enceinte.